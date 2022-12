Compacte Tesla Model 2, interessanter dan ID3?

De compacte Tesla Model 2 wordt een ID3-concurrent. En een concurrent voor alle betaalbare EV’s eigenlijk.

De tijd lijkt een beetje te stageneren bij Tesla. De Model S (2012), Model X (2016) Model 3 (2017) en Model Y (2020) vormen nu de ruggengraat van het modelgamma. In een poging tot werelddominantie met Dr. Evil-esque vormen wil Tesla uiteraard alleen maar meer, meer, meer verkopen.

Op dit moment zijn ze heel erg druk bezig met de Semi (een elektrische vrachtwagen) en de Cybertruck (een elektrische pick-up). Heel erg tof natuurlijk, maar voor ons in Europa niet zo heel erg relevant. Op dit moment loopt het storm met de Model Y die met name in standaarduitvoering zeer interessant is. Maar ook die versie kost alsnog 50 mille en is naar Europese maatstaven vrij groot.

Onder de Model 3 (ja, echt!)

Gelukkig schijnt Tesla druk bezig te zijn met een model speciaal voor Europa. Of althans, eentje die in Europa en China erg populair moet zijn. De auto luistert naar de naam Tesla Model 2 en dat impliceert automatisch dat deze onder de Model 3 staat.

We konden over de compacte Tesla Model 2 een tijdje geleden al informeren. Toen was de consensus dat het model al in 2023 op de markt zou komen. Het gaat je niet verrassen, maar die deadline gaat Tesla niet halen. Dat meldt het Franse Automobile Magazine. Elon Musk heeft de productie uitgesteld met een jaartje naar 2024. Nu is het met Tesla altijd koffiedik kijken, want in 2023 onthullen kan ook betekenen dat je in 2025 er nog niet in rijdt.

Productie compacte Tesla Model 2

Neem de Tesla Cybertruck, dit was destijds (in 2019) de eerste elektrische pick-up, maar in de tussentijd zijn de GMC Hummer EV, Ford F-150 Lightning, Rivian R1T én Chevrolet Silverado EV op de markt en is de Cybertruck er nog steeds niet, 3 jaar na de onthulling.

Terug naar de Tesla Model 2. Volgens Automobile Magazine gaat deze in Shanghai en Berlijn in elkaar schroeven. Of Tesla de Model 2 ook op de thuismarkt gaat aanbieden, is niet bekend. Het zou zomaar kunnen dat dat niet gaat gebeuren. Qua specificaties is er nog niet veel bekend, maar wel dat Tesla zich richt op gewichtsreductie, slimmere acties en een minimale range van 400 km.

In de tussentijd wordt dit segment drukker en voller. De Volkswagen ID3 is de gedoodverfde concurrent, maar er zijn er natuurlijk meerdere. Denk aan de Cupra Born, Renault Mégane E-Tech Electric, Citroën ë-C4, Nissan Leaf en de MG 4.

Meer lezen? Deze 11 EV’s kunnen het snelste laden!