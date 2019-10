Dit is de Nissan Ariya Concept

Nissan schakelt naar het volgende niveau.

Op elektrisch niveau was Nissan een pioneer met de Leaf. Ondanks het vernieuwen van deze auto, hebben we vanuit de koker van Nissan op het ogenblik nog weinig andere dingen gezien. De Japanse autobouwer laat met dit nieuwe concept in Tokyo zien wel degelijk te werken aan andere projecten.

Dit is de Ariya Concept. Een volledig elektrische crossover met twee elektromotoren en een accupakket. Het uiterlijk van de Ariya is een voorproefje op toekomstige modellen van Nissan. De naam Ariya staat voor doelgerichtheid. Informatie over de aandrijflijn is helaas niet bekend.

Het concept trekt in Tokio de aandacht door zijn blauwe kleur. De tint, die Suisei Blue heet, is van een afstand diepblauw met een matte finish. Van dichtbij heeft de lak juist veel reflecties. De daklijn heeft een koperen kleur gekregen.

Het interieur doet denken aan de Honda’s die we vanmorgen zagen. Er zijn twee schermen en enkele aanraak knoppen voor de climate control. Het is duidelijk dat fabrikanten deze richting van minimalisme opgaan. Tesla en Mercedes zijn wat dat betreft voorlopers als het om het schermencircus gaat.

De auto is 4,6 meter lang, 1,9 meter breed en 1,6 meter hoog. Deze auto zal het niet tot het productiestadium schoppen maar is wel een voorbode voor wat komen gaat.