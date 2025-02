Dit is hem: de elektrische Volkswagen ID.1 van € 20.000!

Een nieuwe teaser van de Volkswagen ID.1 maakt ons erg hebberig.

Het geduld van de autoliefhebbers wordt regemaltig op de proef gesteld. Kun je je nog herinneren dat we keer op keer werden teleurgesteld met de uitstelling van de AMG One? Om nog maar te zwijgen over de nog altijd uitblijvende nieuwe Tesla Roadster.

Kortgeleden bleek dat we ook nog even moeten wachten op de Volkswagen ID.2 van ongeveer € 25.000. Vermoedelijk als zoethoudertje geeft VW ons vandaag iets om op te teren. Voor het eerst krijgen we een glimp te zien van de nóg goedkopere EV die hoogstwaarschijnlijk Volkswagen ID.1 gaat heten. Je ziet hem hierbeneden.

Dit is helaas het enige beeld dat we nu krijgen. We kunnen er lastig wat uithalen. Naar mijn idee heeft ie een soortgelijke balk tussen de koplampen als die van de nieuwe Renault 4. Dan kijken we maar naar de tekst bij het persbericht, want daar staat genoeg interessants in.

Nu krijgen we alleen dit verhullende beeld te zien, maar daar komt binnenkort verandering in. Begin maart, over een maandje dus, onthult Volkswagen een showcar. Dit is dus nog niet de definitieve productieauto, maar zal wel een idee geven van hoe de ID.1 eruit komt te zien.

Wanneer komt de productieversie van de VW ID.1?

De ID.1 moet straks de instapper worden van de vernieuwde ID-lijn. De EV maakt deel uit van ”de nieuwe familie van elektrische kleine auto’s”. Helaas komt het kleintje niet eerder dan de uitgestelde ID.2. Die mag als eerste profiteren van het nieuwe SSP-platform van VW.

Heel lang hoef je daarna niet te wachten. In 2027 zouden er namelijk negen nieuwe modellen moeten zijn, waaronder het elektrische instapmodel van ongeveer € 20.000. Andere modellen zijn de nieuwe elektrische Golf en T-Roc, die eveneens op de SSP-basis komen te staan.

Grote plannen voor Volkswagen

Volkswagen-baas Thomas Schäfer heeft het in het bericht over ”het meest omvangrijke toekomstplan in de historie van Volkswagen”. De ID.2 vormt daarin ”een belangrijke stap om elektromobiliteit aantrekkelijker en bereikbaarder te maken voor iedereen”.

Over de Volkswagen ID.1 is Schäfer nog ambitieuzer. ”Het wordt een betaalbare, hoogwaardige en rendabele elektrische Volkswagen, uit Europa voor Europa!”, zegt de baas van Volkswagen. Het kleintje moet dus niet alleen goedkoop zijn, maar ook winstgevend. Klinkt als iets dat Volkswagen nu erg goed kan gebruiken.