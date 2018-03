En jawel, Red Bull wil de kwalificatiemodus afschaffen

If you can't beat them, nor join them, vraag dan de regelgever of ze de voordelen van de ander willen slopen.

Slechte verliezer Christian Horner heeft een nieuw snood plan om Red Bull Racing’s zwakke plek (het gebrek aan powah) van de kaart te vegen. In het verleden heeft hij al meermaals geprobeerd Renault onder druk te zetten. Dat heeft tot op heden alleen maar averechts gewerkt. Tevens heeft hij verwoede pogingen gedaan motoren los te weken bij Ferrari of Mercedes. Ook dat is niet gelukt. Dus blijft er nog maar een plan van aanpak over: Mercedes en Ferrari slechter maken.

Tot het losschroeven van wielmoeren komt het gelukkig nog niet (vooralsnog), maar Horner probeert wel druk te zetten op de FIA om Ferrari en met name Mercedes te saboteren. We moeten het hem nageven: hij heeft weer een creatieve nieuwe insteek gevonden om dit doel te bereiken.

In de F1 heb je namelijk de Parc Fermé regels, die grofweg inhouden dat je niks mag veranderen aan de setup van de auto tussen de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag. Zo kan het weleens voorkomen dat je de snelste rondetijd in de kwalificatie kan neerzetten door te rijden met heel veel downforce, maar in de race liever wat minder vleugel hebt staan omdat je anders aan niemand voorbij komt op het rechte stuk. Je moet dan op zaterdag al inschatten wat het beste compromis is, want je mag na de kwalificatie niet ‘minder vleugel’ op de auto zetten. Ga je voor die kans op pole en hoop je dat je iedereen achter je houdt in de race, of sta je liever derde op de grid en ros je op topsnelheid iedereen voorbij in de race?

Christian Horner’s premisse is dat als deze regel moet gelden voor de hele auto, de motorsetting hier ook bij zou moeten horen. Ondanks Lewis’ tegenstribbelingen gaan de meesten in de paddock er namelijk nog steeds vanuit dat LH44 zijn supersnelle rondje in Q3 zette met wat hulp van een speciale motormodus, die de power unit maar enkele rondjes vol kan houden. Mercedes gebruikt dit foefje al jaren, wat een van de verklaringen is voor het feit dat ze sinds de introductie van de nieuwe motorformule een waanzinnige 71 van de 80 pole positions hebben gepakt. Sinds afgelopen weekend wordt de modus ook wel ‘The Party Mode’ genoemd, een betiteling die naar verluidt afkomstig is van enkele ex-Cosworth techneuten die nu voor Mercedes werken.

Like you have parc ferme when the cars leave for qualifying, maybe engine modes should be the same from the moment you leave the garage to the end of the Grand Prix.

Hoe opportunistisch de redenering van Horner ook is, op zich zien we wel wat in zijn argument. Er zijn echter ook meteen een paar duidelijke problemen te identificeren met het plan. Alle teams gebruiken namelijk verschillende motormodi in de race om de techniek te sparen op het moment dat dat kan. Immers moeten de motoren ontiegelijk lang meegaan. Tevens worden er verschillende brandstofmengsels gebruikt tijdens de race. Als je Horners plan consequent zou doorvoeren, zou dat ook niet meer kunnen. Lijkt ons een onmogelijk verhaal.

Daarom lijken de uitspraken van Horner onder de streep weer niet veel meer dan een cynische poging om de FIA te bewegen Mercedes’ vleugels te kortwieken. Wacht even, is het niet juist de bedoeling dat Red Bull je vleugels geeft in plaats van afpakt?