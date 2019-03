Waarom de F8 Tributo op een ‘oud’ platform staat

Je moet iets, als kleine fabrikant.

Het was altijd zo logisch: Ferrari gebruikte de basis voor zijn ‘junior-supercars’ altijd twee keer. Denk aan de Ferrari 308 en 328. Vervolgens kwam de Ferrari 348 en F355. Daarna kwamen de Ferrari 360 en F430, beide op basis van hetzelfde platform. In 2009 zag de 458 Italia het levenslicht. Deze werd op zijn beurt in 2015 opgevolgd door de 488 GTB die eveneens gebruik maakte van hetzelfde platform.

De 488 Pista Spider is nog maar net uit, of Ferrari heeft alwéér een opvolger klaarstaan. Het resultaat heet ‘F8 Tributo’ en ondanks dat het de nieuwste Ferrari van het moment is, is het platform dat niet. Dat stamt namelijk nog uit 2009 van de 458 Italia. Waarom eigenlijk? Het Amerikaanse Road & Track wist Ferrari’s CTO Michael Leiters voor de microfoon te strikken voor uitleg.

Wat blijkt, Ferrari heeft wél een nieuw platform ontwikkeld, het wordt alleen niet gebruikt voor de F8 Tributo. Ferrari had in het verleden al aangegeven dat ze bezig waren met de ontwikkeling van een platform met V8 + elektrische aandrijving. Het is vrij logisch om aan te nemen dat dat platform gebruikt zou worden door de F8 Tributo, maar dat is dus niet het geval. De F8 staat op het oude platform. Daar zijn twee redeneren voor: A. het functioneert nog uitstekend. B. Ferrari heeft het geld voor andere doeleinden nodig.

De Ferrari F8 is een soort kruising tussen een 488 GTB en 488 Pista, maar dan met een nieuw koetswerk. In principe voldoende om de klanten de komende vier jaar tevreden te houden. De V8 + elektra-aandrijving gaat er ook komen. Sterker nog, verwacht binnen enkele maanden al de onthulling van een compleet nieuw model. Deze wordt iets hoger in de markt gezet en richt zich meer op circuit-prestaties, terwijl de F8 Tributo zowel op de weg als het circuit met excelleren.

Dan gaan we nog heel even verder over het geld. Ferrari heeft namelijk geld nodig. Er wordt op dit moment veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van een SUV, die de naam ‘Purosangue‘ mee krijgt. Ferrari kon het geld wat normaliter in de 488 GTB opvolger gestoken werd, veel beter gebruiken voor deze nieuwe modellen.