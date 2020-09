Continental GT Mulliner Coupé is net even specialer - Autoblog.nl

Met de Continental GT Mulliner Coupé maak je de blits in de betere buurten van ’t Gooi.

Rijke mensen hebben soms ook serieuze issues. Daarom is er nu ook een extra bijzondere en chique versie van Bentley’s bestseller. Kijk, rijke mensjes hebben gewoonweg niet zoveel keuze als ons proleten. Zij kunnen alleen voorkomen rijden in het beste van het beste.

Continental GT Mulliner Coupé

Aangezien de straat in Aerdenhout, Laren of Blaricum vol staat met Continental GT’s, kun je niet met nóg een gewone Conti aan komen zetten. Maar ja, je wilt ook niet komen aanrijden in iets ordinairs als een getunede SUV of of opzichtige sportwagen.

Daar komt deze bijzondere Continental GT om de hoek kijken. Je hebt dan dezelfde auto als de buurman en overbuurvrouw, maar dan net een beetje beter, luxer, unieker en dus prestigieuzer.











22″ Velgen Continental GT Mulliner Coupé

De auto heeft speciale ‘Double Diamond’-velgen in de maat 22″. Ook de grille krijgt de naam ‘Double Diamond’ mee. De luchtroosters aan de zijkant zijn er op aangepast, mede als de ‘Satin Silver’-spiegelkappen. Het werkte destijds ook via die Kia Clarus en Daihatsu Applause, dus waarom niet voor een Bentley?

Waar het voornamelijk om gaat is dat je met het Mulliner-programma nog veel meer mogelijkheden hebt als het gaat om exterieurkleuren, leersoorten en houtfineer. Er zijn alleen al 88 verschillende soorten houtineer! Ook bijzonder is de ruit-vorm in het leer. Per ruit zijn er 712 stiksels. In totaal zitten er in deze Continental GT Mulliner Coupé maar liefst 400.000 steken.

Vier uitvoeringen

De extra luxe Bentley is leverbaar in vier verschillende uitvoeringen. Je kunt kiezen uit een Coupé of een Cabriolet. Vervolgens heb je bij beide keuze uit een 4.0 V8 biturbo met 550 pk of een 6.0 W12 biturbo met 635 pk. Tip: ga voor de Continental GT Mulliner Coupé met V8.

De extra chique Continental kan vanaf volgende maand (oktober 2020) besteld worden en staat begin volgend jaar (2021) in jouw lommerrijke wijk te schitteren.