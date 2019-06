Corvette-fanaat betaalt vermogen om onthulling bij te wonen

Wat sommige mensen al niet overhebben voor hun hobby.

Volgende maand, op 18 juli om precies te zijn, is het voor Chevrolet de hoogste tijd het doek te trekken van de nieuwe Corvette. De onthulling zal een speciale zijn, aangezien de langverwachte C8 een totaal andere auto zal zijn. Het bekende ontwerp van de auto wordt vervangen door een meer sportieve configuratie met middenmotor. Voor sommigen is dit reden gegenoeg om duizenden dollar uit te geven om het debuut van de auto bij te wonen.

Het National Corvette Museum in de Verenigde Staten begrijpt in al zijn expertise natuurlijk dat de C8 enorm wordt geanticipeerd door fans van het iconische model. Hierom besloot het museum vorige maand een tweetal tickets in de verkoop te doen op eBay. Het idee was simpel genoeg: wie het liefst bij de onthulling is, betaalt daarvoor logischerwijs het meeste geld.

Dit is dan ook precies wat er is gebeurd. Het museum heeft de tickets deze week onder de hamer gedaan en de uiteindelijke hoogste bieder kon de kaarten oppikken voor liefst 15.200 dollar. De tickets geven niet alleen toegang tot het besloten evenement, de koper krijgt ook een rondleiding van het museum, eten en drinken en mag enkele festiviteiten bijwonen. De overnachtingen zijn ook inbegrepen.

In tegenstelling tot soortgelijke veilingen in de autowereld, gaat de poen ditmaal wel naar degene die het heeft verzonnen. In zekere zin is het bedrag dus een nette donatie aan het museum. Benieuwd of ze er iets zinnigs mee zullen doen.