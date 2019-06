Hoe een AB-lezer de eerste Ford garage in Nederland heeft gerenoveerd

Op deze fijne zaterdag hebben we een bijzonder verhaal voor je.

Net als auto’s kunnen ook gebouwen een rijke historie hebben. Het is aan de eigenaar om zich hierin te verdiepen en het te waarderen, of zich er niets van aan te trekken en het leven te leiden alsof het geen waarde heeft. Vastgoedbedrijf Dogan Projects heeft tijdens een van zijn recente projecten voor de eerste (en beste) optie gekozen en was zo aardig het wonderlijke verhaal te delen met Autoblog.

“Dit is mijn werk,” zo begint het hoofd van het bedrijf zijn verhaal. “Ik doe niks anders dan gare en verrotte objecten opkopen, deze volledig in ere herstellen en in prachtige staat weer verkopen.”

Voor de beste man was het dan ook een gemiddelde doordeweekse dag, toen de notaris hem de sleutels van een grachtenpand in Amsterdam overhandigde en hij het gebouw voor de eerste maal binnentrad. Hij had het pand enkel op bouwtekeningen gezien en ontdekte pas na aankoop in welke staat het gebouw precies verkeerde. Maar, zo geeft de man toe, “risico’s nemen hoort erbij.”

Volgens De projectontwikkelaar zat er in het gebouw voorheen een zogenaamde ‘special sizes’ kledingzaak, maar deze had zich verder niet bemoeid met het gebouw. Eenmaal op ontdekkingsreis in het gebouw, kreeg de aannemer het toch even benauwd. Overal waren er lage plafonds en voorzetwanden, om maar niet te spreken over de lekkages en rotzooi die hij er aantrof. De aannemer had in een van de kamers zelfs moeite binnen te stappen. Hij moest uiteindelijk gebukt door de kamer heen om de schade in kaart te brengen.

Uiteraard ging de Autoblog-lezer niet bij de pakken neerzitten. De volgende dag had hij zijn sloopteam opgetrommeld, zodat de narigheden weggewerkt konden worden en hij met een blank canvas aan de slag kon. In rap tempo werd resultaat geboekt: op sommige plekken, zoals de begane grond, steeg het plafond met liefst 120 cm. Boven werd nog eens 80 cm gewonnen. Beter nog was dat er allerlei originele stukken tevoorschijn kwamen. Gehele ramen, bogen en balken doken op uit het niets.

Na monumentenzorg erbij te hebben gehaald, begon de sneeuwbal alsmaar groter te worden. Hier was iets aan de hand, en het was enorm. Naarmate het project vorderde, kwam aan het licht dat het pand aan de Prinsengracht het een en ander te vertellen had. Niet alleen werd het pand op een zeker moment door de KLM opgenomen in zijn huisjescollectie (het betreft nummer 42.), van 1912 tot en met 1925 zat in het pand de eerste Ford garage van Nederland.

Voor de aannemer was dit voldoende aanleiding om contact te zoeken met Ford Nederland. Het bedrijf had hier een gouden kans voor Ford om iets met zijn geschiedenis te doen in ons land, maar deze werd door de autofabrikant niet aangegrepen. Aangezien er verder geen officieel museum is in Nederland, werd de mogelijkheid bij het afval geworpen.

De aannemer was op dit moment echter zo voor het idee gevallen, dat hij besloot op eigen initiatief een eerbetoon aan de Ford garage te brengen. De projectontwikkelaar sloeg hiervoor de handen ineen met de getalenteerde Marcus Debie van GOMAD Graffix. De straatkunstenaar, die vooral gespecialiseerd is in enorme muurschilderingen, bracht op de patio een bijzonder werk aan tussen een tweetal schuifdeuren. Zodoende lijkt het alsof er een klassieke Ford Model T in de garage staat.

Inmiddels is de renovatie afgerond en is het huis te vinden op de markt. Prinsengracht 514A staat te koop voor een flinke prijs. Volgens de verkoper bedraagt de vraagprijs maar liefst 1.950.000 euro.