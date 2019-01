Waarom deze Ford Mustang 2,2 miljoen heeft opgeleverd

Het is een flink verhaal.

De beste ideeën belanden meestal per toeval bij de juiste mensen. Dit is destijds precies het geval geweest bij de allereerste en enige Ford Mustang Shelby GT500 Super Snake. Nu, ruim 50 jaar nadat de auto ter aarde kwam, is de wagen door Mecum Auctions geveild voor een gigantisch bedrag. Het veilinghuis verwachtte aanvankelijk dat de Super Snake voor maximaal 1,2 miljoen dollar verkocht ging worden, maar viel met verbazing uit zijn stoel toen een fanatieke bieder 2,2 miljoen dollar aan de uitgaf. Hieronder leggen we uit hoe dat kan.

Wie niet meer dan een simpel antwoord wil horen, zullen we bij deze verlossen: hebzuchtige mensen met teveel geld op zak zijn gestoord. Zij die een gecompliceerder antwoord willen, mogen doorlezen.

Willen we de oorsprong van het beestje vinden, dan moeten we terug naar 1967 – het jaar dat Ford de Mustang een V8 met 320 pk gaf. Carroll Shelby merkte al snel dat de pony weer vermogen kon hebben en dus was voor hem de logische stap eenvoudig: smijt er een groter blok in. De hieruit voortkomende GT500 kreeg de 355 pk sterke zevenliter V8 uit de ‘Interceptor’ van de politie. De muscle car vloog als warm brood over de toonbank en verkocht uiteindelijk bijna dubbel zo goed als de GT350.

Toen Carroll Shelby, destijds ook distributeur van Goodyear-banden, door de rubberfabrikant werd gevraagd een hoge-snelheidsdemonstratie te geven, stapte een werknemer van Shelby op het opperhoofd af met een idee: de GT500 moest nog sneller.

Toevallig zat Ford in 1967 precies middenin zijn meest dominante jaren op Le Mans. Een jaar eerder hadden de Amerikanen een einde weten te brengen aan de jarenlange succesreeks van Ferrari met de iconische GT40. Zodoende lag de volgende stap voor de hand: Shelby moest de racemotor van de GT40 in zijn nieuwe Super Snake plaatsen. Na enig wikken en wegen kreeg Shelby het voor elkaar en kwam de compactere, veel lichtere 427 V8 in de GT500 terecht.

Het blok is grotendeels gemaakt van aluminium onderdelen en produceert 520 pk. Zelfs vandaag de dag moet de achtcilinder nog altijd ruim 500 trappelende paarden produceren. Hoewel de krachtbron op enkele plekken werd aangepast, is het in essentie exact dezelfde motor die in de GT40 MkII ligt. Hiermee wist het heldenduo van Bruce McLaren en Chris Amon de 24 uur van Le Mans te winnen.

Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was om de GT500 Super Snake in productie te nemen, ondervond Shelby snel dat de krachtbolide veel te duur was om vijftigmaal te fabriceren. Zodoende werd het idee in de prullenbak geworpen en werd het enige testmodel verkocht aan een privé-eigenaar. Door de jaren heen is de auto meerdere malen van eigenaar gewisseld voor flinke sommen geld. Bij de meest recente verkoopbeurt heeft hij wederom een recordbedrag opgebracht.