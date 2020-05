Dit gebeurde met de occasion verkoop in april

Hoe zit het met de verkoop van tweedehands auto’s in deze tijden van crisis?

Voor de dealers in Nederland is dit een ramp periode. De verkoop van nieuwe auto’s is met meer dan de helft gekrompen, zo lieten we je afgelopen vrijdag weten. Een logisch gevolg. Het is nu niet de tijd om tien duizenden euro’s stuk te slaan op een nieuwe auto. Is dit effect ook waarneembaar als het gaat om occasions?

Ja, er is zeker een effect te zien. Gelukkig voor de autobedrijven is de klap niet zo groot als bij de verkoop van nieuwe auto’s. Volgens BOVAG en RDC is de tweedehands autoverkoop met 26,3 procent afgenomen in april. Dit is in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden. Er werden 74.150 tweedehands personenauto’s verkocht in de vierde maand van dit jaar.

Autobedrijven doen er alles aan om de verkoop van een occasion zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Denk aan een proefrit aan huis of een privé afspraak bij het betreffende bedrijf of de dealer. Tot en met april zijn er 395.127 gebruikte personenauto’s verkocht. Ter vergelijking. Een jaar geleden ging het om 423.919 verkochte tweedehands auto’s. Voor het eerst in jaren zal er een daling in het aantal tweedehands verkopen zijn. In 2019 werden er 2,3 procent meer occasions verkocht dan in 2018. In 2018 werden er zelfs 11,3 procent meer auto’s verkocht dan in 2017. Dat zal in 2020 anders gaan uitpakken.

Foto: Alpina B3 3.3 via @baidu op Autojunk