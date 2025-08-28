Porsche zet trots opzij en heeft ook neppe schakelmoment in EV

Fake it till u make it.

Testcoureur zijn bij Porsche moet voor velen een droombaan zijn. Lekker raggen met het allernieuwste spul, aangeven wat er anders moet en weer naar huis gaan in je 911 van de zaak met een gevulde portemonnee. Er zijn echter ook nadelen.

Zo moet je bijvoorbeeld goed nadenken over wat je allemaal zegt tegen journalisten. Porsche-fabrieksrijder Lars Kern heeft met het merk uit Stuttgart veel leuke momenten meegemaakt. Records op de Nordschleife en Laguna Seca bijvoorbeeld. Maar Kern sprak zich namens Porsche ook vrij duidelijk uit tegen nep-schakelmomenten in elektrische auto’s.

”Een elektromotor is beter dan een verbrandingsmotor, dus er is geen reden om te simuleren wat er in het verleden is geweest. Waarom zou je iets slechter maken?”, zei Kern letterlijk tegen het Australische Drive. Die vraag van Kern moet je even onthouden.

Het Amerikaanse The Drive spreekt bijna precies een jaar later met Porsche-medewerker Sascha Niesen bij een demo van de elektrische Cayenne. Niesen overziet de Porsche-prototypes en weet dus precies welke geheimen het merk voor ons heeft.

Cayenne EV met Cayenne V8-geluid

Niesen wordt gevraagd naar het geluid van de elektrische Cayenne. Anders dan bij de Taycan en Macan kan de grootste EV het geluid van een verbrandingsmotor nabootsen. Niesen verklapt dat Porsche het geluid van de V8 van de Cayenne heeft opgenomen en gebruik in een EV-prototype.

En passant deelt Niesen ook mee dat er een gesimuleerde achttraps versnellingsbak is. Dat doet hij door te vertellen over het koppelen van motorgeluid aan de input op het stroompedaal van een EV. Niesen: “Je moet het moduleren omdat het toerentalbereik [van een EV] veel groter is, maar in theorie, als je virtuele versnellingen zou introduceren, zou je het hele systeem kunnen gebruiken, afhankelijk van hoeveel virtuele versnellingen je zou introduceren.” Heb je de vraag van Kern nog voor ogen?

Kan ik straks nep-schakelen in een elektrische Porsche?

Die garantie wil ik je nog niet geven. Niesen zegt namelijk: “We overwegen of we het willen doen of niet. Er is hardware voor nodig. Want op dit moment heb je geen schakelflippers [in de Cayenne EV].” Of de prototype die wel heeft of dat het uitprobeersel drie pedalen heeft, is niet duidelijk.

De Porsche-medewerker heeft wel al zelf ervaren hoe het is. Hij laat doorschemeren dat het niet zoals hij had verwacht – maar dan in positieve zin. Hij zegt: “Ik heb in maart in een conceptauto gereden. Ik wilde hem haten omdat hij kunstmatig en nep was en zo. Ik was bang dat de mensen die het deden gewoon softwarenerds waren die geen idee hadden hoe een transmissie werkte en die hem probeerden na te bootsen. Ze hebben het laten aanvoelen als een echte koppelomvormer. Ik merkte geen verschil.”

Porsche heeft er dan ook geen half werk van gemaakt. Aan het hoofd van het project staan knappe koppen die normaal gesproken werken aan de automaten met dubbele koppeling en koppelomvormer van het bedrijf.

Mochten de nep-geluiden en -schakelmomenten ook de Porsche-bestuurders overtuigen, dan kan een optie worden, maar een basisonderdeel zal het niet snel worden. Tenminste, dat hoopt Niesen: “Je moet de klant de mogelijkheid geven om meer betrokken te zijn, maar in een elektrische auto kun je dat niet verplichten.”