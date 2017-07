Cuba Libre! Zoek nu online jouw Cubaanse klassieker

Altijd al zo'n Amerikaans landjacht willen hebben dat op A-teamesque wijze rijdend gehouden is? Dat kan nu!

Het caribische eiland Cuba was decennialang een gesloten communistisch bolwerk onder leiding van Fidel Castro. De baard drong na 1959 iedereen zijn droom op. Vanaf dat jaar was het prohibido voor de Cubanen om een auto uit het buitenland te importeren. Slechts bij hoge uitzondering kregen hoge piefen toestemming om een communistische cruiser uit de CCCP te halen.

Het straatbeeld is daarom (nog steeds) grotendeels een mix tussen yank-tanks en enkele verdwaalde Lada’s, Moskvitchen en Volga’s. Fidel’s broer Raoul gaf de automarkt van Cuba op papier weliswaar libre in 2011, maar in de realiteit is dit een wassen neus. Door enorme importheffingen waar zelfs onze eigen politieke overlords alleen van durven dromen, is een moderne auto kopen alleen weggelegd voor de happy few.

Toch lijkt Cuba langzaam maar zeker wat moderner te worden. Via een blad voor mensen met kekke windjassen en auto’s die soms langs de weg kunnen stranden, kwam ik er onlangs achter dat ze inmiddels zelfs een soort Marktplaats hebben. Je hoeft dus niet eens meer een invasie te plannen in de varkensbaai om het nationale auto-erfgoed van het eiland in handen te krijgen! Er staan momenteel zo’n 1.500 auto’s op te koop, die opvallend vaak een enorme knalpot hebben. We weten al dat @dizono voor deze auto gaat, dus ga daar niet op bieden om de prijs op te drijven.

Blijft de vraag over: voor welke auto ga jij? Oh ja, handig om te weten: een Cubaanse Peso is momenteel 0.048 Euro waard. De rest van je dag wegbrowsen kan HIER.