Deutschland dreigt Daimler met boete van 3,75 miljard Euro

Dieter Zetsches imposante snor is er naar verluidt spontaan van in de krul geschoten.

De Duitse overheid is klaar met dieselgesjoemel. Althans dat is de boodschap die Duitslands nieuwe minister van Transport Andreas Scheuer wil uitstralen. Cynici zeggen dat het allemaal een gevalletje stoer doen voor de Bühne betreft, omdat de auto industrie zo belangrijk voor Duitsland is dat de overheid volledig in de tang zit van het industriële grootkapitaal. Het zou om deze reden zijn dat Daimlers CEO Dieter Zetsche afgelopen week met veel tamtam verordonneerd werd zich te melden op het bureau van Andreas.

Wat je ook denkt over ‘de ware motieven’ van Andreas en de zijnen, volgens Der Spiegel heeft de Bundesregering Daimler gedreigd een boete op te leggen van 3,75 miljard Euro. ‘Het mocht eens tijd worden’, zal iedereen zeggen die verbaasd is over het feit dat Volkswagen in Amerika een miljardenboete kreeg, maar in Europa min of meer zonder financiële schrammetjes weg is gekomen met dieselgate.

Het bedrag van 3,75 miljard is berekend op basis van het feit dat Mercedes een boete van 5.000 Euro zou kunnen krijgen per sjoemelauto en dat er met 750.000 auto’s gesjoemeld zou zijn. Het lijkt ons een zeer groot getal, daar Mercedes jaarlijks (tegenwoordig) zo’n twee miljoen auto’s per jaar afzet in totaal. In eerste instantie werden recentelijk alleen varianten van de C-klasse en de Vito met Renault-motor in verband gebracht met sjoemelsoftware.

Daimler heeft aangegeven dat ze bestrijden dat er sprake is van sjoemelsoftware en dat ze eventueel naar de rechter willen stappen om dit te bewijzen. Verder geeft het concern aan inhoudelijk niks te willen zeggen over het gesprek tussen Zetsche en Scheuer.