Koop deze Karmijnrode GT3 Touring in Nederland

De tiende kan het gebeuren...

Jaja het is weer die dag van de maand dat je een dansje kan toen tijdens de noeste arbeid. Want misschien slinger je vanavond wel die hele vette vis binnen in de Staatsloterij. Mocht dat je nou pardoes overkomen, hebben wij al even de moeite genomen je eerste aankoop uit te zoeken. We zijn nou eenmaal graag behulpzaam.

De keuze is gevallen op deze Karmijnrode Porsche 911 GT3 Touring Package. Onlangs waren er ook een donkerpaarse en een lichte geelgroene te koop, maar zoals Drake al zwoel bezong zijn de goede(n) snel weg als je te lang wacht. Deze donkerrode is echter meer dan een fijne troostprijs. Het kleurtje is misschien net iets minder zeldzaam, maar de samenstelling is verder ontzettend on point.

Sowieso is donkerrood helemaal die kleur van het moment. Logisch, want ik had ‘m drie jaar geleden al. Daarnaast zijn de goede opties toegevoegd en de slechte weggelaten. Zo vind je in het interieur het BOSE soundsystem en rode stiksels met veel leder, maar niet de kneiterharde Schalensitze die er weliswaar goed uitzien maar je rug vernaggelen. Het is immers een Touring, dus je wil er ook weleens een paar honderd kilometer mee cruisen.

Met het oog op dat laatste is het handig dat de auto de tank van 90 liter heeft. Onnodige badges met de typeaanduiding zijn wijselijk weggelaten en de wielen zijn antraciet, wat in ieder geval beter is dan zwart. De raamomlijsting zonder chroom past perfect. Het enige wat niet nodig was geweest zijn de carbon remmen. Die piepen alleen maar en je hebt er verder weinig aan. Maar hé, ze zitten er al op en de gele remklauwen kleuren mooi bij het donkerrood van de koets, dat moeten we toegeven.

Kortom, dit is toch wel ongeveer de ultieme recente droomauto. Al het andere heeft turbo’s of elektrische meuk. En Victoria Verstappen had er ook eentje. De vraagprijs? 249.900 Euro in Nederland, of 192.269 Euro als je snel een huisje koopt in Duitsland met de rest van je Jackpot, omdat je wil dat de staat van je miljoenen afblijft nadat ze overgemaakt zijn. KOOP DAN!!1!