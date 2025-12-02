De 911 GTS T-Hybrid is waar je het mee moet doen.

Volledig elektrisch rijden en als de accu leeg is je Porsche 911 aan de stekker hangen? Vergeet het maar. Die kant gaat het Duitse automerk niet op. De GTS T-Hybrid met zijn elektrische turbo is voorlopig de enige hybride-vorm die je mag verwachten op de 911.

De reden is simpel. Een plug-in hybride vereist een grote accu om enigszins nut te hebben. En die ruimte is er niet in de motorruimte van een Porsche 911. De enige manier om dit voor elkaar te krijgen is om de 911 groter te maken. Nog groter, terwijl een 992 al groot genoeg is. Laten we eerlijk zijn. Vinden ze ook wel bij Porsche, daarom komt er geen plug-in hybride 911. Dat zegt het merk tegenover het Australische Drive.

De 911 mag heel veel, maar veranderen in een lompe PHEV-bolide is geen optie. Daarom koos Porsche voor de complexe, maar doordachte performance hybrid. Geen stekker, wel elektrohulpkracht waar je écht wat aan hebt. Volledig elektrisch rijden doe je maar in een Macan EV of Cayenne EV.

De slimme 400-volt batterij in de nieuwe 911 hybrid is bijvoorbeeld niet groter dan een traditionele 12-volt-accu. Hij ligt zelfs op exact dezelfde plek. gewoon in de frunk. Dat klinkt simpel, maar is het tegenovergestelde. De ingenieurs hebben zich volgens Frank Moser een ongeluk gepuzzeld om alle elektrische componenten binnen de beperkingen van het huidige platform te proppen. Moser is de topman binnen de 911- en 718-modellen.

Zeg nooit nooit tegen een 911 PHEV

Sluit Porsche een PHEV definitief uit? Nee, maar het zou een klein technologisch wonder vereisen. Moser noemt compactere, lichtere en efficiëntere batterijen de enige manier om een 911 PHEV bespreekbaar te maken. Maar daar zijn we nog lang niet. Voorlopig zijn accupakketten nog altijd grote dingen die autofabrikanten in het huidige tijdperk vooral in de vloer proberen te proppen voor de ideale gewichtsverdeling. ‘Een 911 met een stekker gaat gewoon niet gebeuren’ is veilig om te zeggen.

Daarom staan de PHEVs ook vaak wat hoger op hun pootjes. Het concept past niet bij een sportwagen als de 911. Wat dat betreft is het goed dat Porsche blijft vasthouden aan hun standpunten. En met de T-Hybrid laten ze ze zien toch te innoveren, op hun eigen manier.