Is dit de lelijkste auto ter wereld?

Voor vandaag is het zeker de lelijkste auto ter wereld!

Ok, ok, ok. We begrijpen het. niet iedereen heeft dezelfde smaak. Kleurtjes, vormpjes, geluidjes: we hebben allemaal onze eigen voorkeuren. Dus mensen rijden dolgelukkig in hun auto rond, terwijl de medeweggebruikers er niet van gediend zijn. De Fiat Multipla is daar een goed voorbeeld van. Maar die auto is lelijk vanwege een reden: zes personen, 400 liter bagage, minder dan 4 meter lang en puike rijeigenschappen. Dan is het niet erg dat ‘ie lelijk is.

In het geval van dit geval van vandaag is dat niet zo. Er is geen excuses voor deze extreme lelijkheid. Dit babydiarree-gele geval is namelijk een Mercedes-Benz G-Klasse van Mansory. Het is zeker niet de eerste G die ze onder handen nemen, maar wel de lelijkste.

Lelijkste auto ter wereld?

Kijk, het is nu geen zwart exemplaar en dat valt te prijzen. Maar nu kun je elke verandering goed waarnemen en het is toch een partij treurig. Je ziet nu precies welk gedeelte er op is geplakt. En eigenlijk lijkt geen enkel onderdeel aan te sluiten bij het design. Alles op de voorbumper is als een schaamhaarsnor boven een lip met acné. De motorkap kent twee verdiepingen en is net zo fraai als een steenpuist op je neus.

Oh en dan is er nog die achterspoiler. Wat het ding op een rijden flatgebouw doet: geen idee. Waar we ook geen idee van hebben: die carbon shizzle achter de achterste wielkast. Wat is dat? En waarom zit dat daar? En wat is dat carbon stuk op de achterbumper? Wat voegt dat toe? Want mooi is het niet. Of is het gewoon enkel en alleen omdat het kan? Waarschijnlijk wel.

Mechanische upgrades

Nu moeten we erbij aantekenen dat Mansory over het algemeen wel topkwaliteit is. De geestelijk opvolger van Koenig Specials doet namelijk niet aan goedkope troep, het ziet er alleen goedkoop uit. Dat laatste is overigens een uit de hand gelopen emotie. In het echt zie je hoe strak de pasvorm is en wat ze met het interieur kunnen doen grenst aan het hondsdolle. Uiteraard is alles helemaal opnieuw bekleed. In dit geval met carbon en fraai leder.

Tot slot zijn daar nog wat technische upgrades. En daar worden we wel blij van. Mansory heeft namelijk een breed scala aan mogelijkheden voor de W463. In dit geval is de G63 AMG de basis. Deze heeft de 4.0 V8 die flink is gekieteld: in totaal is er namelijk 900 pk en 1.200 Nm beschikbaar. Van 0-100 km/u accelereren duurt 3,3 seconden en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Dat is dan wel weer leuk. Veel harder durf je toch niet in een auto met ladderchassis te rijden. Prijzen zijn niet bekend, maar reken er maar op dat de upgrades bij elkaar minimaal hetzelfde kosten als de auto waarop het gezet is.

