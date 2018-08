Ross Brawn schetst donker plaatje over toekomst F1

Ross is zelf niet blij. En daar worden wij niet blij van.

Ah de belofte van de toekomst, hoe mooi. Oké, nu zit je vast in die uitzichtloze baan waar je naartoe rolt in een grafbak, zeurt je vriendin je de oren van het hoofd als je thuiskomt, heb je geen geld voor de vakantie van je dromen en tors je overal vijf kilo te veel met je mee. Máár, morgen, volgende week, volgende maand of volgend jaar kan dat allemaal anders zijn. Dat lot uit de loterij, dat moordwijf, die promotie, die killer bod, de mogelijkheden zijn letterlijk eindeloos. Nog maar even doorbikkelen dus, tot het zover is. Het zal immers de moeite waard zijn.

Misschien is het wat zwaarmoedig om te stellen dat voor velen bovenstaande scenario in meer of mindere mate toepasbaar is op het leven, maar het geldt in ieder geval in bepaalde mate wel voor de F1. Want laten we eerlijk zijn, we tolereren die amechtige V6 Turbo’s die in leven worden gehouden door kunstmatige beademing en opgevoerde AED’s alleen omdat we hopen dat er ooit weer brullende motoren een plaats zullen vinden in de staarten van F1-bolides. Tot het zover is moeten we even door de zure appel heenbijten.

Maar, in 2021 komt dan dat moment dat alles mogelijk is. In theorie. Het huidige concorde agreement, nog ontstaan onder de bezielende leiding van Bernie Ecclestone, loopt na het seizoen van 2020 namelijk af. Liberty Media kan daarna letterlijk alles doen wat ze willen. Ook alle races in Amerika organiseren op ovals, bij wijze van spreken. Ze hebben de F1 nu immers in eigendom, toch?

Helaas. Hoewel dat laatste inderdaad zo is, weten de F1 volgers al langer dan vandaag dat de andere stakeholders in de sport behoorlijk wat in de melk te brokkelen hebben. In een podcast van F1 Fan Voice gaat Ross Brawn nog eens dieper in op zijn gedachten en gevoelens over de F1 motor van de toekomst.

Ross geeft aan dat hij niks liever zou willen dan de V10 of V12 motoren terugbrengen, maar dat dit simpelweg niet gaat gebeuren. We kunnen elk sprankje hoop dat hier misschien nog over bestond opgeven. Het einddoel van Ross en de zijnen is namelijk zoveel mogelijk fabrikanten betrokken houden bij de sport. Nieuwe fabrikanten aantrekken is de droom, maar het lijkt er inmiddels sterk op dat men al blij is als de huidige fabrikanten door willen gaan in de F1. Zo was het eerst de bedoeling dat de complexe doch voor straatauto’s totaal irrelevante MGU-H het veld zou ruimen, maar zoals de kaarten er nu bijliggen gaat zelfs dat niet gebeuren. Dit laatste terwijl de twee meest prominente fabrikanten die interesse hebben getoond om hun hoed in de F1-ring te gooien (Porsche/VAG en Aston Martin) al hebben aangegeven dat zij níet mee willen doen als de MGU-H blijft.

Liberty Media laat zich kortom by the pussy grabben door Mercedes, Ferrari, Renault en Honda, wetende dat het zichzelf daarmee enigszins in de voet schiet. Een organisatie met visie zou gewoon een geweldige formule (HAR HAR) verzinnen en vervolgens de ‘gok’ nemen dat fabrikanten daar maar al te graag deel van uit zouden maken. En als Jean Todt en zijn FIA dan moeilijk zouden doen, schuif je die ook gewoon aan de kant. Hoppa! Er zijn immers talloze raceklasses die zonder ‘hulp’ van de FIA kunnen.

Maar ja, voor dergelijke draconische maatregelen heb je een sterke leider nodig als Bernie. Dat is dan weer ironisch: we hadden wellicht verwacht dat de komst van de ‘onbehouwen’ Amerikanen zou kunnen zorgen voor change we can believe in, maar ze blijken juist op de verkeerde vlakken uiterst conservatief en behoudend te zijn. Wie had dat gedacht? Ach, er is altijd nog 2026…of 2035…