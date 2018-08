Hoe lang kunnen we nog genieten van Bentley’s?

Het zou namelijk weleens snel voorbij kunnen zijn.

In principe is het hele idee van het moderne Bentley geniaal. In plaats van een kwakkelend merk dat net-niet Rolls Royces bouwde, is het uitgegroeid tot een volwaardig uber-premium fabrikant van coupé’s, limousines en zelfs een heuse crossover. Op een model na (de Mulsanne, afbeelding onder), zijn Bentley’s tegenwoordig afgeleid van bekende producten uit de VAG-stal. Zo stond de eerste generatie Continental GT op het platform van de Volkswagen Phaeton en is de Bentley Bentayga overduidelijk een bloedverwant van de Audi Q7. Ook de huidige Continental GT heeft VAG-genen, deze staat op het platform van de nieuwe Porsche Panamera.

Natuurlijk is het veel te kort door de bocht door te zeggen dat het Volkswagens met mooi leer zijn, maar het is wel zo dat Bentley een groot gedeelte van de auto zelf niet hoeft te ontwikkelen. Je zou aannemen dat Bentley, gezien de verkoopcijfers en hoge prijzen, enorme winst maakt. Dat is echter niet het geval. Sterker nog, het gaat absoluut niet goed met Bentley. Vorige week behandelden we het even kort, nadat er een rapport bekend was gemaakt waarin autoprofessor Ferdinand Düdenhoffer had onderzocht dat Bentley per verkochte auto 17.000 euro moet toeleggen, terwijl Porsche juist dat bedrag aan winst maakt per auto.

Aan het Duitse Handelsblatt laat Volkswagen topfunctionaris Herbert Diess weten dat het zo niet langer kan. In de eerste zes maanden van dit jaar draaide Bentley een operationeel verlies van 80 miljoen euro. Ook loopt het aantal verkochte Bentley’s terug, wat opmerkelijk is gezien het feit dat de Continental GT net nieuw is en er een Bentayga in de showrooms staan te shinen.

Volgens Diess wordt Bentley het volgende saneringsgeval. De afgelopen drie jaar heeft het merk Volkswagen een sanering moeten ondergaan onder leiding van Diess en dat moet Bentley nu ook ondergaan. Bentley draait de afgelopen vijf jaar al uiterst matig. Mede daardoor moest Wolfgang Dürheimer wvertrekken om plaats te maken voor Adrian Hallmark. Het is nu aan hem om Bentley weer de goede kant op te krijgen.