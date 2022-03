Dit is de allermooiste Dodge Viper van Marktplaats

Sterker, het is niet alleen de allermooiste Dodge Viper van Marktplaats, het is überhaupt de enige Dodge Viper van Marktplaats!

We schreven er drie artikeltjes geleden al over, morgen wordt de benzine weer lekker goedkoop in Nederland. Cadeautje van minister Sigrid Kaag. Ze voelt blijkbaar wél feilloos aan wat het gepeupel in den lande wenst en heeft daarom besloten de accijns op benzine met 17 cent per liter te verlagen. Hulde tante Sieg, hulde.

Dat betekent dat we eindelijk geen tweede hypotheek meer hoeven te nemen als je je auto vol gaat gooien. Hoe lekker is dat? En goedkope benzine betekent ook dat je eindelijk weer op zoek kunt gaan naar een ouderwetse benzineslurper. En er is niet veel dat stijlvoller heel erg veel benzine slurpt dan een Dodge Viper.

En die hebben wij voor je gevonden op Marktplaats!

De allermooiste Viper is ook meteen de enige

Dodge Vipers zijn helaas niet heel dikgezaaid in Nederland. En dus ook niet op Marktplaats. Want een zoekopdracht op deze automobiel levert slechts 1 resultaat op. Ja, er staan een paar RAM SR/T 10’s op, da’s die puck-up met de Viper motor, maar daarmee houdt het wel op.

Maar gelukkig is de enige Dodge Viper van Marktplaats ook meteen een heel mooi exemplaar. Hij komt uit 1994 en is recent gespoten in de schitterende kleur ‘Sapphire Blue’. Het interieur is een beetje saai met z’n zwart en grijs, maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Want hij heeft side pipes!!

Die heerlijke 8 liter V10 lrijg je er ook bij

En je krijgt er vanzelfsprekend ook die machtige 8 liter V10 bij, die 400 pk levert. En dat lijkt misschien niet zo heel veel, maar probeer hem maar eens te temmen. Dan piep je wel anders. Laten we het zo zeggen, als je als jongetje in deze Viper stapt, kom je er als volwassen vent uit. Met een volle snor, borsthaar, een Hawaï-shirt én een Ray Ban Aviator op de neus. Ik bedoel maar.

En al heeft hij nog geen 29.000 kilometer gereden, je krijgt wel een nieuwe koppeling en drukgroep. Verder is de auto helemaal uit elkaar gehaald en met de juiste onderdelen weer in elkaar gezet. Oh ja, er zit ook een afneembare hardtop bij, maar die ga je als echte vent vanzelfsprekend nooit gebruiken.

Wat kost al dit moois?

En nu een van de minpuntjes aan deze auto. De prijs. Die bedraagt namelijk 49.500 euro. En al krijg je zoals gezegd vanaf morgen 17 cent korting per liter brandstof, je moet toch nog steeds een dikke portemonnee hebben wil je de tank van deze auto op een goed niveau houden.

Maar goed, dat maakt natuurlijk niet uit voor een echte man. Die heeft het ervoor over. Steekt zich desnoods lachend in de schulden om in een echte Dodge Viper te rijden. Klinkt dat als een goed plan? Klik dan even hier op de advertentie. Vergeet als je hem hebt dan niet om even een rondje langs het ministerie van de Kaagmevrouw te rijden en flink te revven.

Vindt ze hartstikke leuk joh. Gewoon doen!