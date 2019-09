Bentley dit weekend nèt iets minder goed dan Mustang

Maar eveneens een groot succes!

Het blijft een mooi schouwspel om te zien: zoveel mogelijk modellen van één merk op een vrij kleine oppervlakte. Op de par vierkante meter staat er weer een ‘nieuw’ exemplaar te wachten van een auto die je anders bijna niet ziet.

Ford deed het dit weekend met één model< de Mustang. Zoals je in dit artikel kunt lezen kwamen er 1.326 Mustangs bij elkander. Chapeau! Maar het kan dus nóg indrukwekkender. Dat bleek wel dit weekendjes Geheel tegen de traditie in troefden de Britten de Amerikanen af. Echter, waar de Amerikanen één model gebruikten (De Mustang), werd in het Verenigd Koninkrijk alle modellen van Bentley toegelaten.

Jazeker, tijdens het Bentley Drivers Club Annual Rally kwamen er een enorm aantal Bentley's samen. Nu horen wij u denken, zijn er net zoveel Bentley's bijenkaar gekomen als Ford Mustangs? Welnu, het scheelde weinig. Ze kwamen bij Bentley 5 exemplaren te kort: er stonden er 1.321 modellen uit de zeer rijke historie van Bentley. Zo stond de oudste Bentley ter wereld (de EXP2). Dat is de tweede auto die Walter Owen Bentley produceerde en tevens de oudste die nog op de deze wereld aanwezig is.

Tevens stonden er ook meer recente modellen op het evenement. Het nieuwste model was een Bentley Continental GT V8, de laatste toevoeging aan het gamma die onlangs is onthuld.