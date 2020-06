Ford geeft Fiesta-klanten een nogal vreemde keuze

Wil jij iets meer betalen voor iets minder koppel? Dan ben je bij de Ford Fiesta zonder mild-hybridmotor aan het juiste adres.

Goed nieuws vanuit Ford België: de Fiesta is vanaf nu leverbaar met een mild-hybridmotor! Aan de 1.0 Ecoboost-motor plakken ze een 48V-motor, waardoor bestuurders iets verder kunnen rijden op een tank benzine. Ford heeft het over 5 tot 10 procent minder benzineverbruik. Desgewenst kan die elektromotor zorgen voor maximaal 20 Nm meer, voor als je bijvoorbeeld een inhaalmanoeuvre wil uitvoeren. Net als in een F1-auto, dus. Daarnaast kan de auto meer coasten en krijgt de auto nu meer optionele snufjes mee, zoals adaptieve cruisecontrol en snelheidsbordenherkenning.

In de Fiesta-configurator op de Nederlandse Ford Site treffen we ook in Nederland een ‘mHEV’-aandrijving aan. Hierbij staat mHEV voor Mild Hybrid elektrische auto’s, zo blijkt op de Ford-site. Uit die configurator blijkt echter ook, dat Fiesta-klanten goed moeten kijken wat ze nu eigenlijk bestellen.

Naast de mHEV-uitvoering, gaat Ford namelijk de Fiesta ook met de ‘reguliere’ 1.0 Ecoboost-motor verkopen. Precies, de motor waarbij je meer benzine verbruikt (aldus Ford zelf) en niet die ‘KERS’-knop hebt. Die zal dan ook een stuk goedkoper zijn dan de mHEV-motor zijn, toch?

Nou, nee. Juist het tegenovergestelde. Die mild-hybrid stoot immers een stukje minder CO2 uit, waardoor je minder BPM hoeft te betalen. Zo is de Ford Fiesta in Titanium-uitvoering te bestellen voor 22.470 euro als je voor de mHEV-versie gaat. Diezelfde Fiesta zonder 48V-ondersteuning, kost 24.050 piek, maar heeft dan wel weer een automaat! Overigens heeft Ford nu ook een actie lopen waardoor je die Titanium mHEV voor 21.720 euro kan kopen. De Fiesta is ook in goedkopere uitvoeringen te halen, maar dan is de mHEV-motor niet te kiezen.

Daardoor ontstaat de vraag dan ook: wie gaat er nog die 1.0 Ecoboost zonder 48V-motor kopen? Automaatrijders dus. Of de verkoper moet wel heel erg goed kunnen overtuigen. Of je wil de overheid wel heel erg graag BPM geven.

Overigens is het niet alleen glitters en zonnestralen. De Belgen gaan namelijk die mild-hybride ook met 155 pk versie krijgen. Wij Nederlanders moeten het doen met 125 pk. Met 125 pk is niet per se iets mis, maar is meer niet altijd beter?

Update: inmiddels zijn alle prijzen en uitvoeringen van de Fiesta bekend.