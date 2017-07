De Audi-rijder die dit veroorzaakte draait de bak in

Boontje komt om z'n loontje.

We frissen je geheugen even op. Op nieuwjaarsdag van dit jaar liep een verkeersruzie volledig uit de hand op de N2 bij Eindhoven. De ruzie mondde uit in een bizarre actie waarbij een Renault Megáne een sloot in werd gedrukt door de bestuurder van een Audi A8.

De Mégane sloeg viermaal over de kop waarbij de inzittenden diverse botbreuken en kneuzingen opliepen. In beginsel wist men niet wie de dader was, maar uiteindelijk werd de man gevonden door de politie nadat de beelden van de klap online werden gedeeld.

Vandaag diende de rechtszaak tegen de bestuurder van de A8 en aanvankelijk werd door het Openbaar Ministerie twee jaar celstraf geëist. De rechter besliste echter dat de man een celstraf van 18 maanden opgelegd krijgt, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook is hij z’n rijbewijs drie jaar kwijt.

Wie de behoefte voelt kan de behoorlijk heftige beelden hieronder terugkijken.