ABT maakt een dikke SQ5 met nog meer pk

En ja, hij heeft echte uitlaten.

In Audi’s modellengamma wordt stukje bij beetje alles naar een nieuwe standaard afgemeten. De A4, A5, A7, A8, Q2 en Q5 waren vorig jaar aan de beurt, en binnenkort komen de nieuwe A1, A3 en A6. Bekende clichés geven aan dat Audi’s niet vernieuwen: deze claim geldt absoluut niet voor de A7 en A8 en in veel mindere mate bij de A4 en A5. Bij de Q5 is het echter de waarheid: het model is weinig veranderd ten opzichte van de vorige. Onderhuids natuurlijk wel, maar qua uiterlijk moet je altijd goed kijken naar een Q5 of je met een oude of nieuwe te maken hebt.

Waar een SQ5 pas na de facelift van het oude model was gekomen, kwam deze topuitvoering (rijtest) op de nieuwe Q5 vrijwel meteen. Sportief is niet het goede woord, maar met bijna 370 pk is het ook geen slak. Het kleine broertje Q3 kreeg een heuse RS variant, deze is vooralsnog niet overgenomen naar de Q5. De jongens van Audi Sport GmbH hebben kennelijk geen zin om deze aan te pakken.

Gelukkig heeft Audi hulp van buitenaf. Nou ja, ABT is ook bijna geïntegreerd in het Audi-concern. De Duitse tuner pakt een SQ5 aan en het resultaat is niet mis. 425 pk, 550 Nm koppel, verbrede bumpers en wielkasten met extra ruimte voor de 22-inch jetsers en een totaal niet subtiele spoiler.

Maar misschien wel de meest belangrijke aanpassing: de uitlaten. Zoals je laatst al kon lezen, maakt Audi in hun nieuwe generatie gebruik van chromen sierstukken die uitlaten moeten voorstellen, maar het niet zijn. De ABT SQ5 heeft ze wel: vier stuks, twee aan weerskanten. De uitlaat is dus geen uitstervend ras. Gelukkig.

Of je nou een fan bent van SUV’s of niet, deze SQ5 is retedik en met de toegevoegde power zal het ook wel lekker vooruit gaan. Naast de RS4 zou er volgens Hans-Jürgen Abt nog een verrassing op Genève staan. Als dat deze SQ5 is, een vrij aangename verrassing. Maar ik ben bang dat niet iedereen het daar mee eens is.