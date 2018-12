De Autojunk-statistieken van 2018!

We zijn weer in de database gaan graven om diverse stats voor jullie uit te draaien.

Net zoals vorig jaar geven we in dit artikel wat inside info over onze spottersite, videoplatform, alternatieve sociale media en bewezen plek voor user generated content. Hoe je het maar wil noemen. Feit is dat we in 2018 meer dan 20.000 uploads mochten ontvangen, waarvoor dank!

De meest bekeken foto op Autojunk in 2018 is de ‘oude’ auto van Boef, een Audi RS6 Prior Design met 22inch Ferrada velgen (zie ook hierboven). Deze spot van @aslan90 haalde 33.863 views. Op de tweede plek staat deze Volvo V60 met 30.094 views, gespot door @ronald1. Op de derde plek vinden we de GT3 Touring van Victoria Verstappen met 29.882 views, gespot door de welbekende @wolfssjrd.

De meest bekeken video van dit jaar was de nieuwe Peugeot 508. Iets minder bijzonder dan de RS6 van Boef, maar een zeer geslaagde sedan van het Franse merk. De gehele top 10 van de populairste Autojunk video’s kun je bekijken in dit artikel.

Het meest gespotte kenteken van dit jaar is RS-860-N; een Ferrari 812 Superfast met een catalogusprijs van 484.947 Euro. De meeste views kreeg deze fotoset van @thomcarspotter.

Dan gaan we nu door naar de lijst waar jullie allemaal heel erg benieuwd naar zijn. Wie is de meest fanatieke uploader van 2018? Vorig jaar stond @dutchstylez op nummer 1, maar die plek is nu opgeëist door @hhitalia met een bizarre 1.796 uploads!

Top 10 – gebruikers met de meeste uploads in 2018

@hhitalia 1.796 uploads, 1.518.327 views

@wolfssjrd 1.286 uploads, 787.478 views

@spotcrewda 1.114 uploads, 581.190 views

@thomcarspotter 913 uploads, 999.682 views

@toyotafortuner 877 uploads, 799.604 views

@dutchstylez 742 uploads, 557.269 views

@tom02 535 uploads, 211.811 views

@milan7778 520 uploads, 174.359 views

@jeppie 481 uploads, 284.535 views

@supercarspotternl 434 uploads, 299.784 views

Uiteraard waren wij als redactieleden ook fanatiek bezig met uploaden. Voorheen was dit altijd een vaste overwinning voor mij, maar die tijd is helaas voorbij. Dit jaar staat @rubenpriest op de eerste plek, net zoals in 2017.

Top 3 redactie

@rubenpriest 915 uploads, 4.474.705 views

@autoblogger 215 uploads, 618.440 views

@jaapiyo 144 uploads, 662.760 views

Dan de lijst met de meeste views. Ook hier zien we @hhitalia bovenaan eindigen, met dank aan zijn grote hoeveelheid spots. De welbekende @thomcarspotter pakt de tweede plek.

Top 10 – uploaders die de meeste views kregen in 2018

@hhitalia 1.518.327 views

@thomcarspotter 999.682 views

@toyotafortuner 799.604 views

@wolfssjrd 787.478 views

@spotcrewda 581.190 views

@dutchstylez 557.269 views

@kp92 321921 views

@kuifje 318.753 views

@supercarspotternl 299.784 views

@jeppie 284.535 views

Net als bij Autoblog is het uiteraard bij Autojunk ook mogelijk om reacties te plaatsen. Soms zitten daar wat rotte appels bij, maar daar zijn bans voor uitgevonden. Op de eerste plek vinden we @fendercd60, die het stokje overneemt van @dutchoutlaw (2.778 reacties in 2017).

Top 10 – gebruikers met de meeste reacties in 2018

@ikleesookoverautos 5.029

@fendercd60 2.897

@jeppie 2.537

@porschepdk 2.536

@hhitalia 2.166

@bmwfreak038 1.361

@toyotafortuner 1.288

@thomcarspotter 1.160

@2wheeler 1.136

@kennone 1.088

@dutchoutlaw 995

Tot slot de tags. Een tag is een kenmerk van een spot/upload. Denk aan het merk, type of kleur auto. Hoe meer tags, hoe specifieker het blijkbaar is. De ‘kleuren’ zwart en grijs zijn onverminderd populair, wit neemt wat af, maar rood en vooral blauw zijn bezig met een opmars. Interessant is dat AMG als submerk bijna op het niveau staat van ALLE BMW’s (en terecht). De gehele lijst met aantallen zie je hieronder:

Top 15 – meest gebruikte tags in 2018

appspot 6.868

grijs 4.299

zwart 4.229

coupe 3.591

mercedes 2592

porsche 2.592

cabrio 2.389

wit 2.384

blauw 2.287

rood 2.200

bmw 2.192

amg 1.825

klassiekers 1.822

audi 1.804

911 1.725

Nogmaals dank aan alle fanatieke spotters, we hopen jullie in 2019 weer te zien!