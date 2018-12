Dit zijn de 5 beste auto’s volgens Clarkson

En hij kan het weten.

Jeremy Clarkson, door Jeremy Clarkson kenners gezien als de grootste bedreiging voor Jeremy Clarkson. Het was zijn enorme ego dat van Top Gear een geweldige show maakte en het was door zijn ego dat Top Gear ten onderging en onze zondagavonden saaier dan ooit waren. Heel Holland Bakt en Boer Zoekt Vrouw redden het niet tegen drie Britten in hun mid-life crisis die met drie betaalbare stationwagons door Afrika scheuren.

Enfin, das wat Einmal. Clarkson schrijft nog altijd columns over auto’s in The Sunday Times. Het afgelopen jaar heeft hij maar liefst 28 auto’s gereden en die auto’s voorziet hij van commentaar en geeft hij sterren. Er waren vijf auto’s die er met kop en schouders uitstaken volgens Clarkson:

5. Bentley Continental GT

We beginnen met de nummer vijf van 2018 volgens Clarkson. Dat is in dit geval de Bentley Continental GT. De auto heeft nu veel minder Volkswagen (Phaeton) genen, maar juist Porsche bloed (Panamera) en dat heeft de auto veel goed gedaan. Het is een auto waar Clarkson geen liefde voor voelt, maar wel zeer veel respect voor heeft.

4. Aston Martin V8 Vantage

Op nummer vier vinden we nog een grote Britse GT. Een beetje nationalisme is Clarkson niet vreemd, alhoewel de Vantage de hoogst geklasseerde auto afkomstig uit Engeland is.

3. Alpina B5 Bi-Turbo Limousine (G30)

Het brons gaat naar een onopvallende Duitser. Volgens Clarkson is de Alpina B5 de op twee na beste auto die hij heeft gereden dit jaar. De comfortabele opties ten opzichte van de even sterke BMW M5 behaalt vier van de vijf sterren. Clarkson over de B5:

De Alpina schurkt griezelig dicht tegen perfectie aan.

2. Porsche 911 GT2 RS (991)

Jazeker, Clarkson zet een 911 op nummer 2! Wie had dat gedacht. Ook de 911 GT2 RS krijgt vijf van de vijf sterren.

De 911 GT2 RS is een raszuivere, briljante sportwagen. En dat zegt iemand die nooit een Porsche fan is geweest.

1. Lamborghini Hurucan Performante (LB724)

De favoriete auto van Clarkson van dit jaar is een brute, luide en opvallende Huracán Superleggera en verdient volgens Clarkson vijf hele sterren. Verrassend? Niet helemaal, want in 2017 kreeg de auto nog 4 sterren. Dat was echter een prototype en dit jaar reed hij de productieversie.