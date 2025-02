De bank der banken snapt helemaal niks van aandelenkoers Tesla

’s Werelds meest toonaangevende bank snapt helemaal niets meer van de aandelenprijs van Tesla.

Om vast te stellen dat het prijs van het aandeel Tesla niks meer te maken heeft met de traditionele maatstaven waarop ‘we’ bedrijven waarderen, hoef je geen economie gestudeerd te hebben. Nu heb ik dat wel gedaan, maar goed, velen die dat ook gedaan hebben zagen lange tijd wél de waarde van Tesla. En we moeten ook eerlijk zijn; zij lachen nu al jarenlang heel de weg naar de bank, terwijl uw trouwe verslaggever doodbloedt op put optie na put optie.

Zelfs al die negatieve artikelen die ik heb geschreven over Tesla in het verleden (volgens sommigen die het niet helemaal snappen om de koers te beïnvloeden), mochten niet baten. Zeker is dat wedden op Tesla slechts weinigen windeieren op heeft geleverd in de afgelopen jaren. Dus ja, wie is er nu slim en wie peteroliedom?

Toch voel ik mij inmiddels een beetje mentaal gesteund door Elon Musk de bank der banken; JP Morgan. Je weet wel, die bank waar ze zo slim zijn om je een hypotheek te verlenen en tegelijkertijd wedden tegen het feit dat je die niet kan betalen. De moral hazard van de een is het netjes hedgen van risico van de ander zullen me maar zeggen. Hoe dan ook zijn dit dus de slimme jongens van de klas. En zelfs zij snappen niks meer van de aandelenkoers van Tesla.

Afgelopen week moest Tesla namelijk weer eens met de billen bloot en kwartaalcijfers bekendmaken. De verwachting was al dat die niet geweldig waren. Maar ze waren nog minder goed dan verwacht. Daarbij zakte de omzet op de autohandel van het bedrijf met acht procent jaar op jaar. Best wel schokkerend voor een bedrijf met een aandelenprijs die uitgaat van de meest explosieve groei ooit.

Adepten zullen wijzen naar de andere takken van sport die Tesla onderneemt. Zoals energieopslag en zonnepanelen. Maar hoewel die zaken net als de autotak ‘winstgevend’ zijn, is het niets om een waardering van duizendtweehonderdzeventigmiljard te legitimeren. Dit terwijl ons geliefde BMW maar 50 miljard waard is. Kortom, Tesla is ruim 25 keer zoveel waard als BMW nu.

De tegenvallende cijfers zouden dus normaal gesproken reden moeten zijn voor een forse correctie. In plaats daarvan ging de prijs van het aandeel Tesla na de gong…omhoog. Naar het schijnt louter op de redelijk incoherente uitspraken van Musk over hoe 2026 ‘episch’ gaat worden en 2027 en 2028 ‘belachelijk goed’. JP Morgan zegt er het volgende over:

What does seem clear is that the move higher in Tesla shares bore no relation whatsoever to the company’s financial performance in the quarter just completed or to its outlook for growth in the coming year. Tesla shares continue to strike us as having become completely divorced from the fundamentals.

Waarvan akte. Controverse rondom Musk, harde negatieve cijfers, het maakt allemaal niks meer uit. Op een gegeven moment komt dit alles tot een crash van jewelste (hoewel de politiek-economische elite dan eerst weer naar de geldpers zal grijpen). Het probleem is, zelfs voor JP Morgan natuurlijk, dat de markt langer irrationeel kan blijven dan jij solvabel kan blijven als je tegen deze waanzin wedt. Vecht jij tegen het systeem met augustus puts voor strike 200? Of glibber jij gezellig mee met de griebels aan de top met calls voor strike 600? Laat het weten, in de comments!