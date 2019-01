Kampioenuh, olé olé, kampioenuh, olé olé, kampioenuh, kampioenu...wait, what?

De F1 carrière van Max Verstappen verloopt tot nu toe voorspoedig. Sinds zijn debuut bij Toro Rosso in 2015 zijn de resultaten alleen maar beter geworden. Max Emilian scoorde één zege in 2016, twee zeges in 2017 en had afgelopen seizoen drie zeges gepakt als Esteban Ocon zijn ego in bedwang had kunnen houden. Het zijn resultaten om trots op te zijn, maar een mens en vooral fans willen altijd meer. Het zou wel fijn zijn als Max Emilian eens écht mee kan doen om de titel.

De afgelopen jaren werd het vooral geweten aan de Renault-motor in het achteronder van de Red Bull Racing bolides dat het zover niet kwam. De hoop is zodoende gevestigd op Honda om een anabolenbom te maken in Japan. De hoop is daarmee feitelijk tevens gevestigd op de notie dat ze bij McLaren een stel onvervalste prutsers zijn. De Britse renstal probeerde het namelijk drie jaar met Honda, doch dat werd een onvervalste flop.

Na Honda wat te laten vrij zwemmen bij Toro Rosso vorig jaar, was Red Bull er kennelijk desalniettemin van overtuigd dat zij Honda wél op het pad naar nieuwe glorie kunnen dwingen en schoof het Renault onceremonieel aan de kant. Terwijl er deze winter echter zeer positieve geluiden komen uit Viry-Châtillon over de ontwikkeling van een nieuwe motor, is het volgens Autobild binnen de gelederen van Honda wederom huilen met de pet op.

Het gaat hierbij om de samenwerking tussen Honda en twee aan Red Bull gelieerde partijen, te weten AVL en Mario Illien. AVL, gevestigd in het Oostenrijkse Graz, is ’s werelds grootste onafhankelijke ontwikkelings-, simulatie- en testengineeringbedrijf voor aandrijfsystemen. Honda werkte samen met AVL om de F1-motor verder te ontwikkelen, maar deze samenwerking is nu tot een einde gekomen vanwege ‘verschillen van inzicht’. Misschien ligt het niet helemaal aan Honda; met Ferrari gebeurde voorheen precies hetzelfde.

Maar de breuk met AVL is niet het enige slechte nieuws voor Honda (en Red Bull). Ook de samenwerking moet Mario Illien is inmiddels namelijk op een laag pitje gezet, omdat de voormalig motorgoeroe van Ilmor (Mercedes) er niet in is geslaagd het vibratie-probleem van de Honda-PU op te lossen. Dit is vanaf het begin misschien wel het grootste probleem van de Honda-PU geweest, die dankzij slechte vibraties op het circuit niet de performance kan leveren die de testbank belooft (zonder daarbij plof te gaan).

Helmut Marko zweert dat er inmiddels de nodige maatregelen getroffen zijn om de Honda-motor alsnog een succes te maken, maar het is duidelijk dat deze twee verbroken samenwerkingen niet op de planning stonden. In hoeverre dat betekent dat Max geen enkele kans maakt op de titel dit jaar (en potentieel volgend jaar), valt te bezien, maar goed nieuws kunnen we het in ieder geval niet noemen.