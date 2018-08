Rangschikking: de beste F1-coureurs van 2018

We gingen alle coureurs af, op zoek naar de best en slechtst presterende karakters van de eerste helft van het seizoen.

Na een korte zomerstop mogen ‘we’ er dit weekend weer tegenaan. Jawel, lieve vrienden, de tweede helft van het Formule 1-seizoen gaat dit weekend van start in de Belgische Ardennen, op het legendarische Spa-Francorchamps.

Voordat we head first in het raceweekend duiken, is het goed om een korte terugblik te doen op de eerste helft van het seizoen. Nog preciezer, we leggen de prestaties van de coureurs gedurende de eerste helft van het seizoen onder de loep.

Omdat iedereen – inclusief ondergetekende – zo zijn voorkeuren heeft, is het wel zo netjes om een ietwat objectievere loep te gebruiken. Het fanaticisme kan immers hoog oplopen. Hierom heb ik de hulp ingeschakeld van collega’s en, nog belangrijker, Formule 1-connaisseurs @jaapiyo en @willeme. We laten jullie niet langer in spanning, hier is onze lijst.

1. Lewis Hamilton

Het is niet helemaal eerlijk om de leider in het kampioenschap op de eerste positie te plaatsen, maar in dit geval konden we er niet omheen. Wanneer ieder van ons drieën de razendsnelle, effectieve, kansen benuttende Lewis Hamilton bovenaan heeft staan, heeft de Brit simpelweg het beste gepresteerd. De Mercedes is dit jaar zeker niet de snelste auto, maar toch heeft Lewis liefst 24 punten voorsprong op zijn dichtstbijzijnde rivaal. De paar kleine fouten die hij heeft gemaakt, vormen geen smet op zijn indrukwekkende prestaties. Een vijfde kampioenschap ligt in het verschiet.

2. Fernando Alonso

Het is werkelijk niet te geloven wat Fernando Alonso met zijn McLaren doet. Zelfs nu McLaren is overgestapt op de krachtbron van Renault, mist het team de snelheid die we tot enkele jaren geleden zo normaal van ze vonden. McLaren is nu, samen met Williams, een échte middenmotor, zo niet een achterblijver. Desondanks laat de tweevoudig kampioen, die aan het eind van het jaar zijn biezen pakt en vertrekt uit de Formule 1, bijna iedere wedstrijd zien waarom menig kenner hem de beste coureur van het veld noemt. In de wedstrijden waarin hij de finish haalde, belandde hij stuk voor stuk in de punten. Met zijn vijfde plaats in Australië verbaasde hij vriend en vijand. Jawel, zelfs op 37-jarige leeftijd is de Spanjaard nog een echte strijder.

3. Nico Hulkenberg

Het is misschien een vreemd idee om de man die in zijn negende seizoen in de Formule 1 nog altijd geen podium heeft gepakt, weg te zetten op de derde plaats. Toch verdient de joviale Nico Hulkenberg deze positie wel degelijk. De Duitser, die gezien wordt als een van de grote talenten van zijn generatie, heeft net als Alonso iedere mogelijkheid gegrepen om punten te scoren. Het is dan ook niet geheel verrassend dat de fabrieksrijder van Renault best of the rest is in het klassement. Goed, hij heeft misschien een domme fout gemaakt in Bakoe door te crashen, verder hebben we bijzonder weinig aan te merken op de prestaties van Nico. Puik werk wordt beloond, dus we hopen dat Renault hem héél snel een competitieve auto kan geven. Hij verdient het.

4. Charles Leclerc

Het is een leugen om te zeggen dat Charles Leclerc de verrassing van het jaar is. Kijken we naar zijn cv, dan hadden we niets anders verwacht dan dat de Ferrari-pupil dit jaar de sterren van de hemel zou rijden. Verschillende puntenfinishes bewijzen zijn kracht, zeker aangezien hij dit doet met een auto die daar niet per se thuishoort. De eerste drie wedstrijden van het jaar zette hij ons enigszins op het verkeerde been. Teamgenoot Ericsson leek aanvankelijk te snel leek voor hem, maar hij wist zich bijzonder goed te herpakken. Daarbij is hij in de kwalificaties regelmatig enkele tienden sneller dan zijn stalmaat, die veelvuldig in Q3 blijft steken.

5. Daniel Ricciardo

Verschillende mensen riepen dat Ricciardo dit jaar zijn meerdere zou moeten erkennen in Verstappen, maar tot op heden hebben zij hun gelijk nog niet gekregen. De Australiër mag dan misschien niet meer de kwalificatiekoning zijn, in de wedstrijden heeft hij veelal het maximale uit zijn auto getrokken. Hij is misschien minder op het podium beland dan Verstappen, hij heeft wel een overwinning meer in de zak. Daarbij heeft ook hij zijn kansen goed benut. Het zit er dik in dat Verstappen in de tweede helft van het seizoen de overhand zal hebben, maar dat maakt niets uit. Ricciardo vertrekt immers toch naar Renault.

6. Sebastian Vettel

Je kunt beargumenteren dat Vettel lager op de lijst moet staan, na de verschillende kansen die hij heeft verspeeld. Duitsland is het meest treffende voorbeeld, maar ook Frankrijk vindt haar weg tot onze gedachten. Het zijn deze momenten waarop we twijfelen of Vettel het in zich heeft nog een vijfde kampioenschap te winnen. Echter, wanneer de Duitser zijn dag heeft, kan niemand hem aanraken. Aan de andere kant, zoiets wordt van hem verwacht, aangezien hij de beste auto van het veld heeft.

7. Valtteri Bottas

Waar we bij Vettel kunnen zeggen dat hij wellicht lager op de lijst moet, geldt voor Valtteri Bottas misschien het tegenovergestelde. In de wedstrijden waarin hij op een overwinning of een goed resultaat af leek te stevenen, kreeg hij veelal te maken met pech. De Fin is dit jaar misschien wel de coureur met het meeste ongeluk. Dat gezegd hebbende, we missen nog altijd het vuur dat we zo graag zouden zien. Waar Rosberg het regelmatig aan de stok kreeg met Hamilton, houdt Valtteri zich altijd netjes. Hij luistert naar zijn team, zelfs wanneer hij vrij duidelijk wordt benadeeld. Het levert hem misschien een contractverlenging op, onze harten wint hij er niet mee.

8. Max Verstappen

Voordat jullie massaal de hooivork erbij pakken, willen we dat er even terug wordt gedacht naar het begin van het seizoen. Verstappen mag dan wel een aantal fijne races achter de rug hebben, in de eerste wedstrijden liet hij de bal meer dan eens vallen. Over onervarenheid mogen we niet meer spreken, want de Nederlander is inmiddels bezig aan zijn vierde seizoen in de Formule 1. Hoewel hij heeft aangegeven niets te zullen veranderen aan zijn rijstijl, lijkt hij tegenwoordig wel meer met zijn hoofd te rijden. Een positieve verandering, want hierdoor scoort hij in de recentere wedstrijden goede punten en kan hij beter de strijd aan met de concurrentie. De diamant wordt alsmaar fijner geslepen.

9. Kevin Magnussen

De Deense coureur maakt niet graag vrienden in de Formule 1. Max Verstappen krijgt regelmatig gezeur aan zijn kop over zijn rijstijl, Magnussen verdient minstens evenveel – zo niet meer – kritiek. Desondanks lijkt hij dit jaar een gezonde balans gevonden te hebben, want na Nico Hulkenberg is hij de beste coureur van het middenveld. Met name in vergelijking met zijn teamgenoot is het verschil dag en nacht.

10. Esteban Ocon

Vorig jaar moest Esteban Ocon in de kwalificaties veelvuldig zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot, maar dit jaar zijn de rollen omgedraaid. Als klap op de vuurpijl is de jonge Fransman niet alleen op zaterdag vaak sneller dan Sergio Perez, ook op de zondagen scoort hij beter. Goed, Perez staat misschien voor hem in het klassement, maar dit heeft de Mexicaan vooral te danken aan zijn podium in Bakoe. Afgezien van dit enkele sterke optreden, is Ocon wel degelijk de betere van de twee. We hopen dat Mercedes hem binnen enkele jaren beloont met een stoeltje.

11. Pierre Gasly

De Fransman, die volgend jaar naast Max Verstappen terechtkomt, heeft een goede eerste helft van het seizoen achter de rug. De Toro Rosso is zeker niet de beste auto van het veld, maar bij vlagen vinden ze op onverklaarbare wijze enorm veel snelheid. Terwijl teamgenoot Brendon Hartley op deze momenten de bal laat vallen, staat Gasly in de startblokken om deze kansen bij de lurven te pakken en in zijn voordeel te draaien. Toch mist Pierre nog de constatie van een gevestigd coureur. Aan de andere kant, @jaapiyo heeft ons geleerd dat hij zijn kracht pas écht laat zien tijdens het tweede jaar in een raceklasse. Max moet oppassen.

12. Kimi Raikkonen

De oudste coureur van het rijdersveld is, in tegenstelling tot de evenzo bejaarde Fernando Alonso, allesbehalve indrukwekkend. Goed, Ferrari zal zijn diensten ongetwijfeld waarderen aangezien hij de punten heerlijk constant binnenharkt, maar overtuigen doet hij niet. Wanneer hij zijn moment lijkt te hebben, vergooit hij deze uiteindelijk alsnog. We zien graag een verandering, maar de kans is groot dat Ferrari hem ook volgend jaar nog in de auto wil hebben.

13. Sergio Perez

Hij mag dan de meest succesvolle Formule 1-coureur uit Mexico zijn, dit jaar wordt hij toch enigszins overschaduwd door de jonge Esteban Ocon. Perez presteert vrij constant, maar ietwat ondermaats. Dit is een probleem, want Force India is zeker niet meer zo snel als vorig jaar. Een minder weekend heeft dus als resultaat dat er geen punten worden gescoord.

14. Carlos Sainz

Sainz heeft als grootste nadeel dat hij naast Nico Hulkenberg rijdt. De Spanjaard is zeker getalenteerd, maar hij mist (vooralsnog) de vaardigheid om constant te presteren. Tijdens een goed weekend doet hij wat er van hem verwacht wordt, tijdens een slecht weekend rijdt hij in de schaduw van zijn teamgenoot. Sainz moet heel diep gaan graven, wil hij het Hulkenberg ieder weekend lastig kunnen maken. Wellicht dat hij bij McLaren beter uit de verf komt.

15. Brendon Hartley

De enige Kiwi van het rijdersveld heeft een aardige cv, maar in de Formule 1 komt hij niet uit de verf. Het is een goede jongen, maar de rauwe snelheid ontbreekt. Het klinkt misschien hard, maar de enige reden dat Hartley een stoeltje heeft, is omdat de talentenpoel van Red Bull is opgedroogd. Wanneer er een betere optie in beeld komt bij Toro Rosso, dan is de Nieuw-Zeelander met de noorderzon vertrokken.

16. Stoffel Vandoorne

Eigenlijk zeggen de cijfers van het onderlinge kwalificatieduel met zijn teamgenoot Fernando Alonso voldoende. De Belg was dit jaar nog geen enkele keer sneller dan zijn Spaanse teamgenoot. Natuurlijk, Stoffel heeft dit jaar veel pech gekend, maar wanneer hij vrij baan heeft om te presteren, vertikt hij het te laten zien wat hij in zich heeft. Dit is ronduit vervelend, want Stoffel is wel degelijk een snelle jongen. We hopen op meer, maar de kans is groot dat dit alles is dat we te zien zullen krijgen. Zijn tijd in de Formule 1 dringt.

17. Sergey Sirotkin

We kunnen Sirotkin veroordelen voor het feit dat hij voor zijn stoeltje heeft betaald, maar dit doen we niet. Natuurlijk, de Rus presteert zeker niet goed – hij is de enige zonder punten – maar een eerlijke kans om te laten zien wat hij in zich heeft, heeft hij ook niet gekregen. De Williams is, zo mogelijk, nog een slechtere auto dan vorig jaar. We gunnen het hem zichzelf te bewijzen in een betere auto, maar diep in ons hart weten we dat er ook daar niets verrassends uit zal komen.

18. Marcus Ericsson

Aan het begin van het jaar leek Ericsson even sneller te zijn dan de bejubelde nieuwkomer Charles Leclerc. Na nog geen handvol wedstrijden kreeg de Monegask de auto echter onder de knie, waardoor de ware Ericsson weer naar boven kon komen drijven: een smaakloze coureur, die bij vlagen weet te imponeren. Meer zit er niet in. Nu Sauber de steun heeft van Alfa Romeo, zullen zijn dagen ongetwijfeld geteld zijn.

19. Lance Stroll

Vorig jaar liet de jonge Canadees sporadisch zien dat hij uit het juiste hout was gesneden. Dit jaar, daarentegen, krijgt hij die kans niet. Zijn enige puntenfinish (P8) kwam uitgerekend op het circuit waar Williams goed behoorde te presteren. Daarbij is Stroll alleen constant in zijn interviews. Ieder weekend weer wordt de pers begroet met een eindeloze rivier aan geklaag. Wellicht dat Stroll zijn talent kan hervinden als hij de overstap maakt naar het team dat zijn vader kocht.

20. Romain Grosjean

Het jaar leek zo goed te beginnen voor Romain. Een fantastische puntenfinish was binnen handbereik, maar problemen met de auto gooiden roet in het eten. De uitvalbeurt van Magnussen, diezelfde race, bluste het vuur der motivatie helemaal. De toon was echter gezet, en de moed op goede resultaten bleef behouden. Tevergeefs, zo blijkt. Hoewel de Fransman een fenomenale vierde plaats realiseerde, worden zijn prestaties dit jaar overschaduwd door zijn vele ongelukken, domme fouten en het gebrek aan snelheid in de kwalificaties. Hij kan het wel degelijk, maar hij laat het absoluut niet zien. Dit kan wel eens zijn laatste kan zijn.

Hoe ziet jullie lijst eruit? Laat het ons hieronder weten!