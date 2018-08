Deze Touareg sleeper heeft 802 pk dankzij een epische V8

Daarnaast heb je ook nog een trekhaak!

Het is een van mijn favoriete crossovers, de Volkswagen Touareg. Met name de tweede generatie kon me bekoren. Het is een zeer ruime en comfortabele auto, die in principe niets minder is dan een Audi Q7 of Porsche Cayenne (met dezelfde motor). Maar de ingetogen styling en de VW badge zorgen er in dit geval voor dat de auto een pretentielozer voorkomen heeft. Omdat Touareg niet zo cool klinkt als Cayenne of Q7 (terwijl dat wel belangrijk is voor de doelgroep), zijn de prijzen iets gunstiger. Het enige nadeel van de huidige Touareg is dat de smakelijke motoren zijn voorbehouden aan Audi en Porsche. Bij de Touareg kun je nu alleen kiezen uit een V6 diesel. Ook bij de vorige generatie Touareg had je (in Nederland althans) niet veel keuze, in tegenstelling tot de eerste Touareg, die je kon bestellen met een V8, V10 of zelfs een W12.

Gelukkig zijn de heren van (MTM) Motoren Technik Mayer een goed toevluchtsoord voor als je een speciale wens hebt. Wil je een Volkswagen Touareg met een extreem dikke motor, dan kan dat gewoon. Omdat de merken van de Volkswagen Group veel techniek met elkaar delen, betekent dat je ook veel techniek kunt uitwisselen. Zo kwamen ze bij MTM erachter dat je de V8 TDI uit de Audi A8 ook in het vooronder van een Volkswagen Amarok kunt lepelen. Maar het kon dus blijkbaar veel extremer, want de motor van de RS6 past dus ook in een Touareg. Je raadt het al: deze Touareg heeft die motor.

Het betreft de 4.0 V8 uit de Audi RS6 (of Audi S8). Het is echter niet de standaard motor. Als je toch bezig bent met zo’n project, doe het dan meteen goed. En dat deed MTM met verve. In principe is dit dezelfde motor als de MTM S8 Talladega R heeft. Dat betekent een vermogen van maar liefst 802 pk bij 6.000 toeren en 945 Nm van 2.250 tot 5.500 toeren. Wat dat doet met de prestaties is niet bekend, maar dit is met gemak de snelste Touareg ooit.

Dat is echter nog niet eens het leukste aan dat de Touareg, het is namelijk de uitvoering. Ondanks de tuning is er niet gekozen voor een urban-camouflage-wrap, extreme verbreding of 26″ Lexani’s. Nee, de auto is gespoten in Oakland Green (een Volkswagen Individual kleur) en het interieur is Havanna Brown leder. De prijs voor dit is krankzinnig doch begrijpelijk. Nieuw kostte deze auto inclusief ombouw namelijk 349.000 euro. De verkopende partij wil er enkele jaren later met 9.000 km op de klok nog 149.000 voor hebben. Dat is minder dan welke Bentayga dan ook en je bent sneller dan welke Bentayga dan ook. In je Volkswagen. De advertentie kun je hier bekijken.

Met dank aan Tiemen voor de tip!