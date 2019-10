Dit is de goedkoopste Porsche Taycan in de lease

Je gaat een elektrische auto natuurlijk wel leasen, kun je tenminste genieten van gedeeltelijk lage bijtelling.

De Porsche Taycan is een van de belangrijkste auto’s voor Porsche op dit moment. Enerzijds omdat elektrisch rijden voor veel merken ‘een ding’ gaat worden en dus ook voor Porsche. Maar vooral omdat juist dit soort elektrische modellen zorgen voor lekker wat omzet.

Niet zozeer om alleen geld mee te verdienen, maar de CO2-uitstoot wordt een stuk lager op deze manier. Dat laat meer ruimte over speciale edities van de Cayman (GT4) en 911 (GT3). Maar de rijtest met de Taycan Turbo S wees uit dat je zelfs in een elektrische auto de grootst mogelijke lol kunt beleven. Met name de enorme acceleratie is verslavend.

Het grootste nadeel van de Taycan Turbo S is dat ‘ie zeer prijzig is. Niet alleen in aanschaf (157.100 euro voor de Turbo, 191.000 voor de Turbo S), maar ook in de lease moet je een redelijk maandsalaris ophoesten om in een elektrische Porsche voor te kunnen rijden. Een Taycan Turbo kost zo’n 2.000 euro per maand, ex. btw en voor 60 maanden en 10.000km per jaar. De Taycan Turbo S is nog veel duurder, onder dezelfde voorwaarden ben je een kleine 2.400 per maand kwijt.

Voor wie dat een beetje te gortig is, er is nu ook een Porsche Taycan 4S. Je kunt ‘m namelijk al leasen vanaf 1.458 euro per maand, eveneens exclusief btw en voor 60 maanden met een jaarkilometrage van 10.000. Als je meer kilometers maakt, loopt dat natuurlijk op.

Dan maken we toch even de vergelijking. De Tesla Model S Performance maakt in een rechte lijn compleet gehakt van de Taycan 4S, maar is ook nog eens aanzienlijk goedkoper in de lease: 1.205 euro. Kortom, op papier heeft Tesla nog altijd de betere cijfers, maar bij Porsche krijg je standaard interieurafwerking.