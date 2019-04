Nieuwe Toyota Yaris heeft een bekend gezicht

Ik ken jou ergens van.

Moet je een autofabrikant nu wel of niet serieus nemen als ze op 1 april een nieuw model tonen? In de Verenigde Staten was het nog 1 april toen Toyota het doek trok van de 2020 Yaris. Het gaat hier niet om een grap, de hatchback is binnenkort te bewonderen op de New York Auto Show.

Het uiterlijk van de 2020 Yaris is heel weinig Toyota en heel veel Mazda. Dit heeft een reden. De Japanse autofabrikanten werkten vorig jaar al samen aan de Yaris sedan en nu is het de hatchback die eraan moet geloven. De 2020 Yaris heeft diverse designelementen van de Mazda2 meegekregen. Dat maakt voor de Amerikanen straks geen reet uit. De Mazda2 is niet leverbaar op de Amerikaanse markt, dus ze zullen er weinig van merken.

De 2020 Yaris komt met een 1.5-liter grote viercilinder op de markt in de VS, het blok levert 106 pk en is standaard gekoppeld aan een zestraps automaat. In deze vorm zullen we de Yaris in Europa niet zien. Toyota (en Lexus) lanceren louter hybride modellen in ons continent. Zoals we van een Japanse automaker gewend zijn is de standaard uitrusting goed voor elkaar. 16-inch velgen, elektrisch bedienbare spiegels en een 7-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto zijn enkele zaken die altijd aanwezig zullen zijn op een 2020 Yaris.

De New York Auto Show gaat over drie weken van start. Toyota heeft nog geen prijzen en beschikbaarheid gecommuniceerd van deze Yaris. Mocht de hatchback in een later stadium tevens naar Europa komen, dan zou dat het einde kunnen betekenen voor de Mazda2.