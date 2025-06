Ook Opel komt met hete EV, maar NIET op basis van de Corsa

Helaas: voorlopig geen elektrische hot hatch van Opel. Maar wel iets anders.

Peugeot heeft de e-208 GTi onthuld, Lancia heeft de Ypsilon HF (half) onthuld, dus wat is dan een logische volgende stap? Een sportieve Opel Corsa natuurlijk. Toch? De teaserbeelden die Opel nu het internet op slingert laten echter een ander model zien.

Opel kiest niet voor een hot hatch, maar voor een hot cross-over. Ze kondigen namelijk de Mokka GSE aan. Helemaal als een verrassing komt dit niet, want vorige maand presenteerde Opel al de GSE Rally Concept. Dat was dus een voorproefje voor een productiemodel.

De ]Mokka GSE is nog gecamoufleerd, maar veel uiterlijke verschillen met de normale Mokka zijn er vooralsnog niet te zien. De voorbumper lijkt grotendeels hetzelfde. Overigens lijkt de doelgroep vooral tienermeisjes te zijn, want de auto is bedekt met ‘OMG!’-kreten.

De Opel Mokka GSE krijgt – je raadt het nooit – 280 pk. Daarmee treedt deze auto in de voetsporen van de Alfa Romeo Junior Veloce, de Abarth 600e, de Peugeot e-208 GTi en de Lancia Ypsilon HF. We kunnen verwachten dat de Mokka ook een opgewaardeerd onderstel krijgt, een upgrade van de remmen en een mechanisch sperdifferentieel.

Wanneer kunnen we de Mokka GSE verwachten? Dat duurt nog even, zegt Opel. De auto ondergaat nu de laatste tests. Opel zegt dat er ook ervaringen uit de rallysport in de auto worden verwerkt. Spannend!

Overigens is het niet uitgesloten dat er alsnog een Corsa GSE komt. Tot nu toe heeft ieder merk één performance model, maar Stellantis deelt techniek graag met zoveel mogelijk auto’s.