Polestar opent 4 vestigingen in Nederland

Polestar is ook van plan om in Nederland met fysieke vestigingen te komen. Maar liefst 4 stuks.

Polestar is zo’n merk dat het graag net eventjes wat anders doet. Overigens zijn ze daar niet de enige in. Het Amerikaanse Tesla ging ze al voor. In plaats van traditionele showrooms op industrieterreinen wil Polestar gaan opereren in winkelgebieden. Tesla, om die er nog maar eens bij te pakken, heeft bijvoorbeeld zo’n soort vestiging op de PC Hooftstraat in Amsterdam.

Het shoppen voor een auto moet zo gewoon zijn als het kopen van een kledingstuk. De drempel om af te reizen naar een afgelegen gebied neemt Polestar daarmee weg. Tussen het shoppen voor een nieuwe spijkerbroek of een bezoekje aan de bioscoop even langs bij Polestar in het centrum. Dat is het idee.

Polestar heeft de ambitie om vier vestigingen in Nederland te openen. Dealer of showroom is hier het verboden woord. Het automerk zelf omschrijft het als ‘Spaces’. Dit zijn uniek vormgegeven ruimtes waar (potentiële) klanten met een medewerker kunnen babbelen over Polestar. Het is niet bekend of er ook Zweedse gehaktballetjes geserveerd gaan worden.

De Polestar vestigingen komen in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Leidschendam. Dit worden dus geen plekken waar je terecht kunt met je Polestar voor onderhoud. Het is een soort studio in een winkelpand waar één of meerdere auto’s van het merk staan. In principe is Polestar dan ook een online merk. Het volledige aankoopproces kan zowel digitaal als fysiek verlopen.

Naast advies en informatie zullen de Polestar vestigingen ook gebruikt worden voor lezingen en tentoonstellingen. Architectuur, technologie en auto’s zijn de rode draad in dit verhaal.

De eerste Polestar vestigingen openen op 25 juli in Eindhoven en Rotterdam haar deuren. Op dezelfde dag gaat er een pop-up Space in Leidschendam open. Er komt uiteindelijk een permanente vestiging in de Zuid-Hollandse gemeente, maar dat is op een later termijn. De Polestar Space in Amsterdam volgt eveneens later dit jaar.