Dit is de snelstladende EV van Europa.

Er kan er maar één de beste zijn. Bij het WK Snelladen bleek dat dit jaar de Lotus Emeya R te zijn. De Lotus won de snellaadtest door in veertien luttele minuten op te laden van 10 naar 80 procent aan de Fastned-paal met 400 kW. De bloedsnelle EV kan tot 420 kW laden, maar het kan blijkbaar nog sneller in de Emeya.

Lotus komt met het bewijs door een ”nieuw record” te vestigen. Het Brits-Chinese merk hing de Emeya in de brandende hitte van Koeweit aan een eigen 450 kW-snellader. Zo’n paal kun je ook al in Duitsland vinden en in de nabije toekomst ook in de rest van Europa.

Hoe snel kan de Emeya opladen?

Bij de paal in het Midden-Oosten bereikte de Emeya een piek van 443 kW via zijn 800-voltsysteem. Daarmee was de batterij van 10 naar 80 procent gevuld in 13 minuten en 35 seconden. De Emeya gebruikt dezelfde technische basis als de Eletre, wat betekent dat ook dat model in theorie vergelijkbare laadsnelheden zou moeten kunnen halen.

Snelstladende EV ter wereld

Daarmee is het niet de allersnelstladende EV ter wereld. Geely-zustermerk Zeekr doet het nog beter. In China kreeg de 001 een technische update waardoor de EV dankzij een 900-voltarchitectuur met maar liefst 1.321 kW (!!) kan laden. Na drie minuten aan de lader was de batterij al van 10 naar 50 procent geladen.

In totaal duurde de 10-80-tijd slechts zeven minuten. Dat soort laadvermogens is buiten China nog niet beschikbaar, dus laten we de Emeya het voordeel van de twijfel geven en hem de snelstladende EV van Europa noemen.

Net zo snel als tanken?

Een moderne EV die van 10 naar 80 procent laadt in ongeveer 14 minuten is indrukwekkend, maar de vergelijking met brandstof blijft helder: de productie-EV is er nog lang niet. Een benzinetank laad je in zo’n twee minuten vol, dus is de snelstladende EV van Europa alsnog zeven keer slomer dan een benzineauto.