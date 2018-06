Heb jij 1 MILJOEN over voor een Jaguar XJR-15 uit NL?

Dan heb je wel een ware klassieker in huis.

Het is een raadsel hoe bepaalde auto’s in de vergetelheid geraken. De legendarische Le Mans-racers waaraan menig autosportfan nog regelmatig terugdenkt, werden in een vrij recent verleden in beperkte oplage omgebouwd tot straatauto. We juichen dan ook om het feit dat de FIA binnen enkele jaren hetzelfde gaat doen met de LMP1-klasse.

Enfin, Jaguar Sport was één van de bedrijven die haar raceauto’s homologeerde, zodat ook haar klanten vanuit eerste hand van het geweld konden genieten. De XJR-15 is hiervan de manifestatie.

Het is niet helemaal duidelijk hoeveel exemplaren Jaguar nu daadwerkelijk heeft geproduceerd, maar volgens verschillende berichten ligt het ergens tussen de 50 en 53 stuks. Dat kleine aantal auto’s maakt de auto niet minder zeldzaam, of minder extreem. Het is een verwaarloosbaar verschil, dat we liever negeren om ons volledig te kunnen richten op de uiterst indrukwekkende XJR-15.

Hoewel autofabrikanten haar hypercars tegenwoordig het liefst uitrusten met allerlei luxe opties die het gewicht van de auto niet enorm de lucht in doen schieten, is de XJR-15 praktisch een raceauto voor de straat. Daarmee bedoelen we dat hij gemaakt is met één doel voor ogen: sturen. De ingenieurs hebben klaarblijkelijk rekening gehouden met het duidelijke gebrek aan comfort waarmee de bestuurder en inzittende te maken zullen krijgen. Het meest opvallende voorbeeld hiervan, hangt over de kop van de stoelen.

Jawel, wil je met je bijrijder communiceren, dan zul je dat moeten doen middels een intercomsysteem. De XJR-15 is zó luidruchtig, dat praten zonder een headset met microfoon een onmogelijke opgave is. De reden hiervoor vinden we vlak achter de stoelen. De XJR-15 heeft namelijk ‘dezelfde’ V12 waarover de Le Mans-winnende XJR-9, waarop de auto is gebaseerd. In de straatauto produceerde de twaalfcilinder 450 pk en 570 Nm koppel, dat, zoals @willeme eerder al schreef, al laag in de toeren beschikbaar was. Reken daarbij het lage gewicht van slechts 1.062 kg en een versnellingsbak met bijzonder korte verhoudingen, en het is niet lastig te begrijpen waarom de XJR-15 een angstaanjagende machine is.

Het spreekt voor zich dat de Jaguar XJR-15 een klassieker pur sang is. Dit alles heeft de huidige eigenaar er echter niet van weerhouden zijn roofkat, die ongetwijfeld in waarde zal blijven stijgen, te bewaren. Naar verluidt wil de eigenaar zijn collectie verkleinen, dus wijst hij zijn begeerde bolide de deur. Zonde, want naast het feit dat de XJR-15 van zichzelf al een enorm zeldzame auto is, heeft dit exemplaar ook nog eens amper kilometers achter de rug. De garagekoningin, met chassisnummer 043, heeft in haar leven slechts 52 mijlen aan asfalt mogen proeven. Verbaast het je dat de verkoper er 995.000 euro voor vraagt?

