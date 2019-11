Scoor 1 van 330 speciaaltjes mét atmosferische V6

Kijk, dat klinkt smakelijk.

Special Editions. Aan de ene kant is het natuurlijk je reinste geldklopperij, aan de andere kant kan het leuke auto’s opleveren. Het is maar net wat ze aan de auto veranderd hebben om de ‘special’ in Special Edition te kunnen verantwoorden.

Het onderwerp in kwestie van vandaag is deze Acura MDX ‘PMC Edition’. PMC staat voor Performance Manufacturing Center, wat de thuisbasis is voor de Honda en Acura NSX. Jazeker, in tegenstelling tot de eerste generatie NSX wordt de tweede generatie in Marysville, Ohio in elkaar geschroefd. Op zich ook wel logisch, want de Amerikaanse markt is belangrijk voor Acura/Honda.

Men gaat voor de Acura MDX MPC Edition net even verder dan wat men vaak doet met speciaaltjes. Zo wordt de auto deels gebouwd in het Performance Manufacturing Center, met name de afwerking van de middelgrote crossover. Het begint met de speciale lak Valencia Red Pearl, een kleur die normaliter voorbehouden is aan de NSX. Verder worden alle chromen details vervangen door een soort ‘shadowline’-esque afwerking. Denk aan de uitlaten, grille, buitenspiegels, uitlaten, handgrepen, raamlijsten en zelfs het gehele dak. Om het af te maken krijgt de MDX PMC Edition speciale 20″ lichtmetalen velgen, eveneens in hoogglans zwart afgewerkt.

Ook in het interieur is er aan gewerkt om je een ‘speciaal’ gevoel te geven. Zo krijg je sportstoelen bekleed met leder en alcantara en rode stiksels. Je houdt een ‘A-Spec’ sportstuurwiel vast en plaatst je voetjes op speciale ‘A-Spec’ vloermatten! Om aan te geven hoe bijzonder jouw Acura MDX PMC Edition is, prijkt er een badge op de middenconsole met de tekst: “PMC Edition, 1 of 330”. Hoe cool is dat?

Jazeker, er worden slechts 330 stuks van gebouwd. Mocht je er eentje willen, moet je snel zijn. Er zijn 300 exemplaren bestemd voor de Amerikaanse markt, de overige 30 worden in Canada geleverd. In technisch opzicht is de MDX niet wezenlijk anders. Onder de kap treffen we een 294 pk sterke 3.5 V6 aan die 294 pk en 362 Nm levert. Deze V6 is gekoppeld aan een 9-traps automaat die middels het SH-AWD systeem alle vier de wielen van aandrijving voorziet. Het is niet de eerste PMC Edition van Acura, de TLX PMC Edition ging de auto al voor.