De ‘Espace’ maakt een LL Cool J-esque comeback

Hij komt terug.

Jarenlang was de MPV vaste prik in het straatbeeld. De Renault Espace (special) kwam medio jaren ’80 op de markt en sloeg in als een bom. In Europa geldt de auto nog steeds als de oervader van de MPV’s, hoewel Chrysler ook aanspraak mag maken op die claim met de Voyager. En hoewel de Espace eigenlijk afkomstig was uit de koker van Matra en net zo goed een Peugeot had kunnen worden. Maar zo gaan die dingen.

Generatie na generatie volgde van de Espace. De welvaart aan ruimte sijpelde ook naar daar de mindere goden in het Franse gamma. De Twingo, de Scènic, allemaal werden ze ietwat hoger en ruimer. Cab Forward design leek niet af te stoppen. Maar toen opeens, de ommeslag. MPV’s waren opeens voor saaie huismoeders met kortpittige kapsels en vijf jengelende koters. Voor een beetje sex appeal moest je zo’n SUV hebben, die eigenlijk precies hetzelfde is als een MPV, maar dan met een neus, stoere bumpers en 200 kilo extra.

Zélfs de oervader, de Espace, ontkwam niet aan deze trend. Wetende dat de vraag naar nieuwe MPV’s tanende was, hield Renault noodgedwongen jarenlang de vierde generatie in de showroom staan. Dat wil zeggen, ergens in een hoekje waarschijnlijk, om hippe twintigers en dertigers de harde confrontatie met de toekomst te besparen bij de aankoop van een Clio of Mégane. Van 2002 tot 2015, eigenlijk twee hele autolevens dus, bleef de Espace ‘JK’ (aankoopadvies) in productie. Toen kon het echt niet meer en kwam de vijfde generatie op de markt.

Die vijfde generatie is echter een totaal andere auto dan voorheen. Geen no-nonsense geval dat gemaakt is om zoveel mogelijk ruimte te bieden, maar een chique ding met een neusje en een hoge beltline. Bovendien is ‘ie ook vrij prijzig, zeker in Nederland. Alles is er aan gedaan om de MPV-zweem te vermijden. Zodoende zijn grote gezinnen gedwongen om uit te wijken naar een Mercedes V-Klasse.

Maar er is hoop! En die komt uit het land dat bekend staat om zijn grote gezinnen, namelijk China. De FAW Group werkt daar aan de Haima Fumeilai F7, een auto die lijkt op een moderne interpretatie van de Espace met een Opel-neus. FAW zegt zelf dat de auto geïnspireerd is op ‘maritiem design’. De auto meet 4.815 millimeter lang, heeft een wielbasis van 2.860 millimeter en een ouderwetse zitopstelling van twee voor, drie in het midden en twee achter. De beltline is wel ook een beetje hoog, maar dat mag de pret niet drukken. Heet?