Kwalificatie Formule 1: GP van Las Vegas 2023

Pakt Ferrari pole in Vegas of toch Max Verstappen?

99% show, 1% sportevenement. Zo omschrijft Max Verstappen de Grand Prix van Las Vegas. Dat klopte ook tijdens de Eerste Vrije Training gisteren, want er werd bijzonder weinig geracet. Gelukkig zijn de putdeksels inmiddels gefixt (net als de auto van Carlos Sainz) en is het nu tijd voor de kwalificatie van de GP van Las Vegas. Wordt het toch nog een beetje een sportevenement.

We weten alvast dat Carlos met 10-0 achterstand begint, want hem staat een gridstraf van 10 plaatsen te wachten. Verder ziet het er niet slecht uit voor Scuderia Ferrari, want het waren Leclerc en Sainz die in VT2 de snelste tijden noteerden. Maar daar koop je verder niks voor natuurlijk. Wat telt is de kwalificatie.

Q1

Tijdens Q1 wordt al gauw duidelijk dat Leclerc nog steeds rap is. Hij zet de toon met een tijd van 1:34.898. De andere coureurs kunnen hier niet aan tippen, ook onze Max niet. Sainz sluit even later aan, om er een Ferrari een-tweetje van te maken. De Italiaanse renstal is dus lekker op dreef. Dat geldt niet voor McLaren. Als de laatste seconden wegtikken zit Piastri in de gevarenzone. Norris had een 13e tijd genoteerd, maar moet vanuit de pitbox machteloos toekijken hoe hij zakt in de rangorde. Het is Stroll die de genadeklap toedient. Daarmee liggen de beide McLaren’s eruit in Q1. En dat terwijl Lando vorige week nog champagne stond te spuiten op het podium…

De afvallers in Q1 zijn:

16. Lando Norris

17. Esteban Ocon

18. Zhou Guanyou

19. Oscar Piastra

20. Yuki Tsunoda

Q2

Als Q2 op gang is gekomen staan er met 10 minuten op de klok weer twee Ferrari’s bovenaan, maar deze keer doen ook de andere teams mee. Red Bull, Aston Martin en Mercedes wisselen elkaar af met de snelste tijden. Uiteindelijk zijn het toch weer Leclerc en Sainz (in die volgorde) die domineren. Met een indrukwekkende tijd van 1:32.834 is de Monegask met afstand de snelste. Verder is het vooral het team van Williams dat indruk maakt. In de laatste minuut weten zowel Albon als Sargeant (die dit weekend eindelijk een keer op dreef is) met relatief gemak een plaatsje in de top 10 veilig te stellen. Dit ten koste van Hamilton én Perez, die er beide uitvliegen in Q2. Verstappen heeft intussen een bescheiden vijfde tijd genoteerd. Daarmee zijn Ferrari en Williams (!) de enige teams die beide auto’s in Q3 gemanoeuvreerd hebben.

De afvallers in Q2 zijn:

11. Lewis Hamilton

12. Sergio Perez

13. Nico Hulkenberg

14. Lance Stroll

15. Daniel Ricciardo

Q3

In Q3 zien we weer hetzelfde patroon. Na 6 minuten hebben Leclerc en Sainz wederom de topposities geclaimd op het scorebord. Verstappen kan nog enigszins in de buurt komen. Hij moet 8 honderdsten toegeven op Leclerc. Als de laatste minuut aanbreekt gaat Charles er nog eens goed voor zitten. Het gaat er nog even dunnetjes overheen met een tijd van 1:32.726. Sainz op één zou het beste scenario zijn voor Ferrari, maar helaas: hij weet Leclerc’s tijd niet te verbeteren. En Verstappen…? Hij evenmin, dus hij moet genoegen nemen met de derde tijd. De grootste verrassing is echter Logan Sargeant, die vandaag niet als laatste kwalificeert, maar als zevende. Wel moet hij nog altijd zijn meerdere erkennen in Albon, want die claimt P6.

Top 10 kwalificatie GP Las Vegas

De top 10 ziet er dus als volgt uit:

Charles Leclerc Carlos Sainz (10 plaatsen gridstraf) MAX VERSTAPPEN George Russell Pierre Gasly Alexander Albon Logan Sargeant Valtteri Bottass Kevin Magnussen Fernando Alonso

Aangezien Carlos dus een gridstraf krijgt start hij morgen (of eigenlijk: vanavond) vanaf P11 en schuift de rest van de top 10 een plaatsje op. Max Verstappen start dus gewoon vanaf de eerste rij. Wie weet ligt hij dus weer in no-time aan kop. Of zou er toch weer een keer een overwinning voor Ferrari in zitten?