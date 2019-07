Shocker! Exitclausule Verstappen nog steeds mogelijk?

Kan Max na zijn zege in Oostenrijk alsnog 'tabee' zeggen tegen Red Bull Racing?

Aan de vooravond van de Grand Prix van Oostenrijk gonsde het van de geruchten rondom Verstappens toekomst in de sport. Niet zoals dat bij Pierre Gasly het geval is, want die lijkt opeens überhaupt weinig toekomst te hebben in de F1. Maar bij Max ging het vooral om de vraag of de Nederlander misschien al volgend jaar naar een ander team zou kunnen gaan. Vanuit kamp Red Bull en kamp Verstappen kwam uiteindelijk het hoge woord eruit: Max heeft inderdaad een ‘ontsnappingsclausule’ in zijn contract staan.

Dan was alleen de vraag, wat zijn de exacte stipulaties die opgenomen zijn in Max’ deal met Red Bull? Eerlijk is eerlijk: uiteindelijk blijft dat gewoon gissen voor ons buitenstaanders, tenzij iemand de computers van Max’ management hackt en het document zelf tevoorschijn tovert. We willen echter niemand aanmoedigen om zo diep te zinken, uiteraard.

Het gebrek aan harde feiten houdt de fans, echte kenners en journo’s niet tegen om te speculeren over de details. Sterker nog, de onzekerheid wakkert zoiets alleen maar aan. Net als Schrödingers kat op hetzelfde moment zowel levend als dood kan zijn, kan je Max tegelijkertijd in een blauw, rood of én zilver pak hijsen. Hoeveel titels gaat hij halen bij Ferrari? Is Mercedes volgend jaar ook nog dominant? Kan Red Bull zelf het tij keren? Speculeren over deze mogelijke versies van de toekomst is voor velen een deel van het vermaak dat topsport te bieden heeft. Zelfs voor velen die dat liever niet willen toegeven.

Zo wordt de geruchtenmolen al snel gevoed en ontstond er op een gegeven moment de consensus dat Max onder andere kon vertrekken bij Red Bull Racing als hij voor de zomerstop geen race gewonnen zou hebben. Waar of niet kon deze mogelijkheid na de race meteen weer in de prullenbak gegooid worden. Max won immers de race. Einde discussie, toch?

Niet per se. De toonaangevende Italiaanse sportkrant Gazetta dello Sport denkt namelijk te weten dat Max potentieel nog steeds weg kan bij Red Bull Racing, mits hij in september niet bij de top-3 in het wereldkampioenschap staat. Het klinkt min of meer geloofwaardig. Vettel peerde ‘m bij Red Bull Racing via ongeveer dezelfde clausule in zijn contract. Aan de andere kant heeft Helmut Marko al gezegd dat hij ‘daarvan geleerd heeft’.

Max zelf houdt zich vandaag tegenover Telesport als vanouds op de vlakte over zijn toekomst. Hij huldigt de laissez faire laissez passer aanpak van de zaken en zegt ‘er niet wakker van te liggen’. Begrijpelijk, want de Nederlander is nog jong en weet dat hij de teams uiteindelijk voor het uitkiezen heeft. Aan de andere kant laat hij de geruchtenmolen wel bestaan door zich niet keihard uit te spreken over zijn toekomstplannen. Maar goed, dat vinden wij dus stiekem ook wel weer prettig. Het levert immers goede speculaas op.