Elektrische Dodge Charger verkoopt niet, tienduizenden Dollars korting

De nieuwe elektrische Dodge Charger verkoopt zo slecht dat dealers tot ruim 20.000 Dollar van de prijs afhalen in Amerika om klanten over de streep te trekken.

Het lijkt een beetje een terugkerend thema te worden, maar er is nóg een EV die klanten niet willen hebben. Tot voor kort konden de echte dino’s onder de autoliefhebbers, in Amerika nog terecht bij de Dodge Charger en Challenger. Musclecars volgens ouderwets recept. Simpele agressieve styling, dikke V8, geen ingewikkelde techniek, maar gewoon veel power en een mooi geluid. Een brullende middelvinger naar de maatschappelijke dwangbuis die dit soort machtig mooie machinerie hekelt. Veel mensen vonden dat wel wat, ook toen de auto al dik twee normale productiecycli achter de rug had (en stiekem al stokoud was bij introductie).

Doch we wisten natuurlijk dat zelfs voor deze Mohikanen, het doek ooit moest gaan vallen. Onder bezielende leiding van Stellantis, werd de nieuwe Charger voorgesteld als opvolger van de Challenger. Dat klinkt onhandig qua naamgeving, maar was eigenlijk logisch. De originele Charger was natuurlijk ook een coupé, niet een vierdeurs sedan. Wel onhandig was dat de auto nu een EV moest worden. Misschien omdat ‘ie ook naar Europa komt. Hoewel…de benzineversie komt ook.

Enfin, de meest warmbloedige, rood vlees verorberende, rubberverslindende steroïdenbom op wielen, werd nu een laffe EV. Natuurlijk probeerden Stellantis en Dodge te schermen met enorme pk cijfertjes en burnouts. Maar het koperspubliek blijft op verwachte wijze achter. Ook al omdat de EV’s behoorlijk aan de prijs zijn. En de aantrekkingskracht van de musclecar was altijd mede de vriendelijke prijs. De vleesgeworden Amerikaanse droom; een gave V8 voor Jan Modaal.

De elektrische EV’s zijn nu niet uit de showroom te branden. En dus geven dealers forse kortingen. Carscoops zocht eventjes op de webz en komt talloze modellen tegen met vijfcijferige korting. Op een splinternieuwe elektrische Charger krijg je nu zelfs 21.000 Dollar korting op de ‘MSRP’ (de aanbevolen verkoopprijs van de fabrikant) van de dealer.

Dit is nogal een turn up for the books, zoals engelstaligen dan zeggen. Amper twee, drie jaar geleden kon je in Amerika namelijk nauwelijks een auto kopen voor de MSRP. Dealers verlangden extra bedragen bovenop die prijs. Voor nieuwe hete waar als een Ford Bronco, Chevrolet Corvette of de dikste versies van de vorige Charger en Challenger, liep dat op tot tienduizenden of zelfs honderdduizend Dollar in enkele gevallen. Vraag en aanbod.

Zo weinig mensen lusten de nieuwe Charger op stroom dat Stellantis naar verluidt bezig is de benzineversies eerder dan gepland te introduceren. Net als de RAM 1500 waar we het gisteren over hadden, krijgen die echter in eerste instantie de Hurricane zes-in-lijn onder de kap en geen Vee Eight Motor. Voor zo lang als het duurt. Gaat de markt Dodge dwingen om toch weer een V8 in de Charger te lepelen? Dan mogen wij benzinehoofden dat wel een internationale feestdag maken…toch?