Officieel: dit is de nieuwe Opel Corsa

De eerste Corsa met een vleugje Franse fromage is hier.

Heeft Opel het lekkerste voor het laatst bewaard? Het is maar net hoe je het ziet. Na de onthulling van de Corsa-e is het nu de tijd voor de ‘reguliere’ Corsa. Oftewel de variant met verbrandingsmotoren onder de kap.

Deze Corsa is ontwikkeld onder de vleugels van PSA en dat zie je op technisch vlak terug. Aan het uiterlijk zal je er weinig van merken. Het exterieur is des Opels. De nieuwe Corsa staat op het modulaire CMP-platform. Daarmee deelt de hatchback techniek met onder andere de Peugeot 208 en de DS 3 Crossback.

De nieuwe Opel Corsa zal verkrijgbaar worden met benzine- en dieselmotoren. Het begint bij 75 pk en loopt op tot 130 pk. Ook dit klinkt bekend in de oren met de Peugeot 208 in het achterhoofd. Voor het eerst is de hatchback verkrijgbaar met een achttraps automaat. Die automaat is standaard op de 130 pk benzinemotor. De overige varianten hebben standaard een handgeschakelde vijfbak.

De hatchback straalt plezier uit. Dit is geen verkooppraatje, maar een constatering als je naar het uiterlijk en de specificaties van de nieuwe Corsa kijkt. De hatchback weegt minder dan 1.000 kg. De autobouwer wist gewicht te snoepen door gebruik te maken van lichtgewicht materialen. Zo is de motorkap van aluminum en wegen de voorstoelen en achterbank samen 10 kg minder in vergelijking met zijn voorganger. De lichtste variant weegt slechts 980 kg. De daklijn is 48 millimeter lager in vergelijking met het vorige model. Desondanks is er niet ingeleverd op hoofdruimte, de zitpositie is namelijk ook 28 millimeter lager.

De 4,06 meter lange Opel komt in meerdere varianten, waarvan de GS Line voorlopige de leukste zal zijn. Dit pakket komt onder andere met sportstoelen, aluminium pedalen, zwarte hemelbekleding en rode details. Het uiterlijk van dit pakket zie je op de foto’s, inclusief een sportuitlaat met twee pijpjes.

In het interieur is standaard een 7-inch touchscreen te vinden. Upgraden naar een 10-inch touchscreen behoort tot de mogelijkheden. De bestuurder kijkt naar een digitaal instrumentarium. Het bedienen van zaken als de climate control kunnen zowel via de fysieke knoppen als met het scherm in de middenconsole.

Opel kiest voor een ruime optielijst met de nieuwe Corsa. Zaken als stuurverwarming, een panoramadak, lederen bekleding en een in twee kleuren gespoten carrosserie zullen tot de extra’s behoren.

De nieuwe Corsa bestellen kan vanaf de eerste helft van juli. Prijzen en beschikbaarheid zijn op dit moment nog niet bekend.