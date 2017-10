De Gemballa GT Concept is wat tuner-Porsches moeten zijn

Hoorde je die klap in de verte? Dat waren duizenden Amerikaanse kinnen die tegen de grond sloegen.

Het kon niet anders of de Porsche tuner uit Leonberg zou dit jaar weer wat moois meenemen naar de SEMA-show. En dat is ook zo, want vandaag laten ze hun nieuwste telg aan de wereld zien. De GT Concept is zowel letterlijk als figuurlijk een moeilijk dikke bak.

Laten we beginnen met het letterlijke deel. Gemballa voorziet de GT Concept van een uiterst brede bodykit die de 991 Turbo (rijtest) een ‘zelfverzekerde’ look geeft. Tenminste, als we hun eigen woorden mogen geloven. Hoe je het ook wilt noemen, je kunt er niet omheen dat de tuner behoorlijk zijn best heeft gedaan. De bodykit is gemaakt van ultra licht carbon en pronkt vooral met nieuwe of aangepaste onderdelen als de geĆÆntegreerde front splitter, een joekel van een diffuser en een afstelbare achtervleugel.

Voor diegenen die door de bomen het bos niet meer zien maakten ze extra grote ventilatiegaten in de achterzijde, zodat de 3,8-liter biturbo boxermotor beter te bekijken is. Dit brengt ons naar het laatste en (je zou het haast niet zeggen) meest spectaculaire punt van de GT Concept.

Op motorisch gebied heeft Gemballa namelijk alles uit de kast getrokken om het een onvergetelijk studiemodel te maken. Even vrij vertaald betekent dit dat de GT Concept beschikt over bijna 840 pk en 952 Nm koppel bij 5.200 toeren. Op het asfalt doet de GT er 2,38 seconden over om de 100 km/u aan te tikken, terwijl hij pas uitgeaccelereerd is voorbij de 360 km/u. De 300 km/u bereikt hij in slechts 18,8 seconden.

Om weer tot stilstand te komen gooide Gemballa er vooraan 6-zuiger remklauwen met schijven van 380 mm dik op, terwijl achteraan 4-zuiger remklauwen met schijven van 360 mm moeten voldoen. Als je alle opties aanvinkt kom je uit op een dikke $ 86.000. En dat is, uiteraard, nog zonder de donorauto.