Dit hebben Mario Andretti en Max Verstappen gemeen

Tijd voor een lesje geschiedenis.

De Grand Prix van Mexico was een eigenaardige anderhalve uur om te volgen. Na de eerste bocht waren beide titelkandidaten zo goed als uitgeschakeld voor de dagzege en doordat Kvyat wederom was gedropt uit zijn team, wist Max Verstappen wederom goud te pakken. Daarnaast bleek inhalen dermate lastig voor Hamilton dat hij na enkele ronden gelapt werd door onze nationale trots.

Hiermee geef ik eigenlijk meteen al weg wat beide coureurs nu precies gemeen hebben. Het was namelijk Andretti die 41 jaar geleden in de beslissende wedstrijd van het seizoen de leider in het kampioenschap op een ronde reed. Dit gebeurde tijdens de Grand Prix van Japan op Fuji, in het seizoen dat James Hunt zijn eerste en enige wereldtitel greep. In een door regen en mist geteisterde wedstrijd reed hij, in tegenstelling tot zijn rivaal Niki Lauda, wél de wedstrijd uit. De Oostenrijker vond de situatie namelijk te gevaarlijk om door te rijden en wilde, na zijn ongeluk op de Nürburgring* eerder dat seizoen, zijn leven niet nog eens op het spel zetten.

Hunt, die na een fantastische start direct de leiding greep, reed tot dichtbij het einde van de wedstrijd een vrij stabiele race. Pas toen het begon op te drogen en zijn banden de omstandigheden niet meer aankonden, begon hij posities te verliezen. Na zijn pitstop viel hij terug naar de vijfde plaats, ondertussen reed Mario Andretti in zijn Lotus naar de leiding. Zijn pace was zelfs zo goed dat hij hem tegen het einde van de race op een ronde reed!

In een wedstrijd waar meer dan de helft van de deelnemers niet finishte, bleek de derde plek uiteindelijk genoeg voor Hunt om kampioen te worden. Met grote verbazing hoorde hij dat ‘ie het kampioenschap met een voorsprong van één luttele punt had weten te pakken. Max en Mario (what’s in a name) zijn dus de enigen die een wereldkampioen hebben gelapt in de overwinningsrace.

Mocht je nou een keer de tijd hebben, check dan vooral de film met Thor Chris Hemsworth en Daniel Brühl die dit bizarre seizoen lekker dramatisch in detail bracht. Dikke aanrader!

*Overigens was het datzelfde ongeluk waardoor hij uiteindelijk het kampioenschap zou verliezen. Voor hij de ware aard van de Groene Hel zou ondervinden, reed hij stevig aan de leiding. De gevolgen van het ongeluk merkte hij in Japan eens te meer, omdat hij door zijn verschroeide wenkbrauwen het vele water/zweet niet aankon. (uiteraard opgemerkt door niemand minder dan onze @willeme)