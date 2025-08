Het is echt over en uit voor de stijlvolle zakensedan. En dat is jammer

Want een zakensedan op zijn tijd is best te pruimen. Zeker als het nog een stijlvolle is ook.

We gaan weer even mijmeren over vroeger. Want heremetiet, wat was het toen allemaal beter zeg. Overzichtelijker ook, dat vooral. Alles was eenvoudiger. Je had 2 televisienetten, 1 radiozender waar je naar wilde luisteren, een heren- of damesfiets en verder viel er niet veel te kiezen.

Oh jawel, toch. Bij automerken kon dat natuurlijk wel. Maar dus veel overzichtelijker dan nu. Kijk maar naar bijvoorbeeld BMW. Die hadden de 3-serie, de 5-serie en hun stijlvolle zakensedan, de 7-serie.

Mercedes had de 190, de ‘E’ en de ‘S’, al dan niet in coupé. En als je heel goed zocht kon je ook nog wel ergens een ‘G’ vinden. En bij de laatste van de Grote Drie, Audi was het ook makkelijk kiezen. Die hadden de 80, 90, 100 en de V8. Waarin die laatste zakensedan eigenlijk een doorontwikkeling van diezelfde 100 was.

Het is over en uit voor de stijlvolle zakensedan

Maar hoe anders is de tijd nu. Er valt zo vreselijk veel te kiezen, dat je door de bomen haast het bos niet meer ziet. Even uit het hoofd bij BMW. Je hebt de 1,2,3,4,5,6,7 en 8 serie. Dan de X1, X2, X3, X4, X5, X6 en de X7. En dan alle M-modellen in stationcar of sedan. En dan hebben ze nog de stijlvolle Z4. Dat zijn zo 25 verschillende modellen…

En ook Audi heeft een keuze waar je u tegen zegt, net als Mercedes. Met als grote gemeenschappelijke punt dat zij nog een stijlvolle zakensedan maken. Respectievelijk de S-klasse en de A8. De BMW 7-serie doet niet mee, want mijn hemel wat is dat ding mislukt zeg.

Maar Audi gaat er ook mee stoppen. Niks geen zakensedan meer voor deze Duitsers, maar een grote cross-over die volgens welingelichte bronnen gaat luisteren naar de naam Q9. Je ziet een spyshot boven dit artikel staan. Best een aardige SUV, maar niet zo stijlvol en rank als de huidige A8.

En daarmee lijkt het bij Audi dus over en uit voor de stijlvolle zakensedan. Helaas. En nu hopen dat Mercedes het niet ook doet. Voor BMW kan het alleen maar beter worden. Want nogmaals, wat een gedrocht van epische proporties is dat. Voor mannen met een heel klein plassertje, anders niet. Die kan niet lelijker.

Maar goed, toch jammer. Het had altijd wel wat, zo’n groot slagschip…

Met dank aan Hans Zwijnenburg voor het gerucht en de foto…