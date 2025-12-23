Volvo gaat minder stations maken, maar dat is nog geen slecht nieuws voor Nederlanders.

Dit is zo’n moment dat je blij moet zijn in Europa te wonen en niet in Amerika. Volvo trekt namelijk definitief de stekker uit de stationwagen in de Verenigde Staten. Vanaf begin 2026 neemt het merk geen nieuwe bestellingen meer aan voor zijn laatste overgebleven estate, de V60 Cross Country. Daarmee komt er een einde aan een carrosserievorm die decennialang synoniem was met Volvo zelf.

Volvo en de stationwagen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedereen kent wel een verhaal waarbij een Volvo estate de hoofdrol speelde. Of het nou je eigen ouders, jezelf of een vriendje betrof. Het goede nieuws is dat de Zweden dergelijke plannen niet voor Europa hebben. Voorlopig is het zo dat ze echt enkel en alleen in de Verenigde Staten stoppen met het aanbieden van een station.

Amerika is traditioneel een moeilijke markt voor de estate geweest. Men loopt warm voor een sedan, een SUV of als het sportief mag zijn een coupé. BMW en Audi hebben weer een beetje een hype weten te creëren met de M5 Touring en de RS6 Avant in de States, maar een ‘gewone’ Volvo stationwagen is de op lange termijn geen succesrecept in de VS.

De Volvo station

De grotere V90 verdween in 2021 al stilletjes uit het Amerikaanse gamma en nu is het dus de beurt aan de V60 Cross Country. Bestellen kan nog tot eind januari 2026, waarna de productie voor de Amerikaanse markt in april stopt. Daarna is het simpel: wat er nog op voorraad staat bij dealers, is alles wat er nog is. Op is ook écht op.

Europa blijft een belangrijke markt voor de stationwagen. Hoewel de crossovers en SUV’s de laatste jaren enorm in opmars zijn gekomen, blijft er een grote liefde voor de estate bestaan. Vrijwel alle grote autofabrikanten op Europese bodem bieden een dergelijk model aan. De good ol’ Volvo stationwagen is stervende, maar gelukkig nog niet bij ons. Goed zo.