Porsche’s CFO: Ook in EV-tijdperk maken wij dikke winst

VAG kan gerust zijn: Porsche blijft naar eigen zeggen gewoon doorgaan met ontiegelijk veel geld verdienen.

De auto industrie valt over het algemeen te beschrijven als een volwassen markt. De exponentiële groei van het aantal mensen dat een auto gebruikt ligt al enige tijd achter ons. Hoewel het aantal partijen op de markt inmiddels een stuk kleiner is dan het ooit was, concurreren de overgebleven concerns (doorgaans) zo enthousiast met elkaar dat de marge op nieuwe auto’s beperkt is. We simplificeren én generaliseren hier enorm, maar gemiddeld mag je als groot autoconcern met een procentje of vijf winst je knuisten dichtknijpen.

Uitzonderingen op deze regel zijn Porsche en Ferrari. Maar vooral het laatste merk kan je natuurlijk niet zien als massaproducent. Nog niet, in ieder geval. Voor Porsche was dat ook ooit ondenkbaar, zelfs binnen de eigen gelederen. Zo zat ik onlangs op Youtube naar een reclamumentaire van Porsche uit vervlogen tijden te kijken en kwam dit fragment tegen met -vermoedelijk- de vader van Nick Heidfeld.

A massproduced Porsche? Unthinkable!

Vorig jaar maakte Porsche echter maar liefst 237.778 auto’s. Ter vergelijking: van de epische 944, destijds het volumemodel van Porsche, werden er over de hele productierun 163.302 gemaakt. Ondanks de grotere afzet streeft Porsche ernaar een winstmarge te hanteren van 15 procent. Een opzet waar ze de laatste tijd glorieus in slagen.

Maar is deze marge ook haalbaar nu het merk flink moet investeren in EV‘s? Ondanks eerdere berichten die op het tegendeel wezen, kan het volgens Lutz Mezger Meschke, Chief Financial Officer van Porsche, met enige moeite wel. In gesprek met Automotive News zegt Lutz:

In vijf jaar tijd gaan we drie miljard investeren in de ontwikkeling van EV’s. Elke EV kost ons zo’n 8.000 à 10.000 Euro meer dan een conventionele auto, maar dat bedrag kunnen we niet geheel doorberekenen aan de klant. Niet alle klanten zitten namelijk te wachten op een EV, sterker nog in sommige delen van de wereld worden EV’s als minder begeerlijk gezien dan auto’s met een verbrandingsmotor. Op de korte termijn is een kleine dip in winstgevendheid dus wellicht te verwachten, maar we willen desalniettemin vasthouden aan het doel van 15 procent marge.

Porsche wil onder andere de kosten drukken om dit heilige doel te bereiken, maar Lutz geeft wel toe dat het potentieel daartoe beperkt is.

Het grootste deel van de kosten gaan naar ontwikkeling en arbeidsloon. Daar is maar beperkt op te beknibbelen.

Op de vraag of het dan niet verstandig is om het doel van 15 procent los te laten, antwoordt Meschke echter ontkennend:

Nee, we hebben die 15 procent marge voor iedereen binnen Porsche neergezet als het doel waarnaar we streven. Ook bonussen en zelfs pensioenplannen hangen ermee samen. Om er nu aan te tornen zou het verkeerde signaal afgeven.

Is het dan denkbaar dat Porsche zakt naar -oh gruwel- enkele cijfers qua procentuele winstmarge, zoals vrijwel alle andere fabrikanten? Als het aan de financiêle man ligt komt dat nicht im Frage.

Zelfs in 2009 toen de financiële crisis losbarstte bleven we in de dubbele cijfers. Het bedrijf wordt op een manier gerund waardoor we dat kunnen garanderen.

Grote woorden dus van Porsche. Zouden ze wellicht vast rekening houden met een bonus van 200 miljoen uit handen van concern-broeder Audi?