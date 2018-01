Hyundai onthult prijzen voor de i30 Fastback

De intrigerende vijfdeurscoupé heeft eindelijk een prijskaartje.

Hyundai heeft zojuist onthuld wat hun aparte vijfdeurscoupé moet gaan kosten. De eerste vijfdeurs auto in zijn segment is enkele duizenden euro’s duurder dan de kleinere i30 Hatchback die Hyundai al enige tijd verkoopt.

In vergelijking met zijn compactere broertje is de auto 3.000 euro duurder. Heel simpel gezegd betekent dit dat de i30 Fastback verkrijgbaar is vanaf 27.795 euro. Voor dat geld krijg je de i30 mee uitgevoerd als Comfort. In de praktijk betekent dit dat de auto met relatief veel luxe opties is uitgerust. Denk hierbij aan 17″ velgen, privacy glass en verschillende chromen accenten. Hyundai geeft je de Premium uitvoering mee tegen een prijs van 30.295 euro.

De goedkoopste Fastback heeft een 120 pk sterke benzinemotor die gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak. Hetzelfde geldt voor de goedkoopste Premium uitvoering. Wil je het zo duur mogelijk maken, dan kun je terecht bij de 1.4 T-GDI Premium, die 37.795 euro kost. Hierbij krijg je een zeventraps DCT-automaat, 18″ velgen en een panoramisch schuifdak.

De auto verschijnt in april op de markt.