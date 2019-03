Jack Plooij krijgt het aan de stok met BBC-verslaggeefster

Niet alleen de F1-coureurs kunnen zichtbaar geïrriteerd zijn tijdens een F1-weekend.

Een bijzonder incident, gister na afloop van de Grand Prix van Australië. Ziggo-verslaggever Jack Plooij werd even wereldnieuws omdat hij het aan de stok kreeg met BBC-verslaggeefster Jennie Gow.

Plooij stond bij het vierkantje de goedlachse Daniel Ricciardo te interviewen. Achter die lach van Ricciardo ging veel irritatie schuil, want de Australiër viel uit in zijn thuisrace met zijn Renault. Die irritatie kwam naar buiten toen Ricciardo werd afgeleid door een luid tetterende Gow. De dame stond bij het vierkantje, achter de coureur, live verslag te doen op een nogal luide toon. Plooij fluisterde tegenover Ricciardo dat ze dit altijd doet en Australiër reageert met een grappig bedoelde “Shut the fuck up” (video). Gow hoorde dit niet, want Ricciardo stond met zijn rug naar haar toe.

Het verhaal kreeg nog een staartje. Na afloop van het interview ging Plooij in discussie met de Britse verslaggeefster. Op beelden van Sky Sports is te zien dat de twee op de achtergrond aan het kibbelen zijn. Sky Sports interviewde op dat moment Kevin Magnussen.

Na afloop kon de BBC-verslaggeefster wel lachen om de opmerking van Ricciardo. Via Twitter reageerde een gebruiker met de opmerking dat veel mensen denken wat Ricciardo op dat moment zei. “Mijn man staat ongetwijfeld bovenaan dat lijstje”, aldus de reactie van Gow.

My husband would probably be first on the list…..@jamiecoley396 ;) — Jennie Gow (@JennieGow) March 17, 2019

De discussie tussen Plooij en Gow check je op Autojunk. Wie kan goed liplezen?

Met dank aan Paul voor de tip!