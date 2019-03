Deze speciale Bentayga heeft een geheime kluis

Ben je net even iets meer superieur dan het plebs in een gewone Bentayga.

De Bentley Bentayga is een auto die nogal wat tongen los kan maken. Sommigen zeggen dat de auto te veel lijkt op de Audi Q7, waar de auto zijn basis mee deelt. De bonentellers bij Bentley zijn er zeer mee in hun nopjes, want de enorme SUV verkoopt uitstekend. Zelfs in Nederland zien we de auto geregeld rond rijden, mits je vaak slentert op de PC Hooft of op de parkeerplaats van een Eredivisieclub.

Als je door de juiste wijken van London loopt, struikel je er gewoon over. Hetzelfde geldt in de ‘Zandbak des Werelds’. In het Midden-Oosten is de auto een populair vervoermiddel. Om je net even wat beter te voelen dan het plebs in een reguliere Bentayga, heeft Bentley’s speciale divisie Mulliner een bijzondere uitvoering gemaakt.

Het betreft de Bentley Bentayga by Mulliner Pearl Of The Gulf. Jazeker, dat klinkt chiquer dan Kia Rio 1.0 T-GDI ComfortPlusLine. De Bentley Bentayga Mulliner Pearl Of The Gulf is te herkennen aan de witte lak en de 22″ Mulliner ‘Paragon’ wielen, die voor de gelegenheid gedeeltelijk wit zijn gespoten. Verder krijg je chique Mulliner badges op de C-stijl en exclusieve striping. De jaren ’80 zijn weer helemaal terug.

Het meest bijzondere aan de auto is volgens Bentley het interieur. Dat is geïnspireerd op het rijke verleden van de Arabische Golf, alweer er gedoken werd voor parels. Mocht je nog zo’n edelsteen vinden, heb je aan de Bentayga Pearl Of The Golf een goede. Standaard heeft de auto de beschikking over een geheime kluis.

Waar de kluis zich bevindt wil Bentley niet zeggen, grote kans dat Doug DeMuro het zal verklappen. Of de gallery, waar we kunnen zien dat de kluis zich onder de middenarmsteun bevindt… De kluis is te openen met je vingerafdruk. Uiteraard is er overal het fraaiste leder te vinden. Tevens bijzonder is het eucalyptus-hout, dat voorzien is van fraaie afbeeldingen. Bentley gaat niet meer dan vijf van de Bentayga Mulliner Pearl Of The Gulf bouwen. Alle vijf zullen ze voorzien zijn van de W12 motor.