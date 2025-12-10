De Kia Seltos is een stoerdere EV3, maar dan met een turbomotor

Gaat Nederlandse Kia-succes hiermee een vervolg krijgen?

De Kia-trein blijft maar doordenderen. Voor mijn gevoel doen de EV3, 4 en 5 nog maar net mee. Daar komt binnenkort de EV2 bij. Maar ook voor de EV-ontkenners is er een nieuwe Kia. Vandaag lanceert Kia een nieuwe ruige crossover die door het leven gaat als de Kia Seltos.

Anders dan bij vele nieuwe concurrenten is de ontwerptaal inmiddels zo vergroeid dat je hem direct herkent als Kia. Als je naar hem kijkt, zie je dat dit precies is waar de Nederlandse autokoper anno 2025 aan toe is. Een betrouwbare, no-nonsense SUV.

De Seltos valt trouwens in het Kia-gamma tussen de Niro en Sportage. Qua prijs moet je meer denken in de richting tussen de Stonic en de Sportage. In Nederland zou dat een prijs tussen de € 28.995 en € 42.795 moeten zijn.

Voor een wat ruiger uiterlijk zijn de beschermplaten goed zichtbaar. De bekende lichtsignatuur is aan de voorkant in de donkere grille verwerkt. Ook aan de achterkant gebeurt er niet veel verrassends bij de Kia Seltos. Nadat je bent ingestapt dankzij de verzonken handengrepen – China, lees je mee? – kom je in een rustige cabine terecht.

Twee 12,3-inch infotainment- en bestuurdersdisplays lijken naadloos in elkaar over te gaan en domineren het dashboard. Natuurlijk is hier Apple Carplay in verwerkt, maar je kunt er ook al je levensvragen kwijt aan de Kia AI Assistent. Onder het brede scherm vinden we een rij fysieke fysieke knoppen. Wat ook nog wel grappig is: de achterbank kan 24 graden draaien zodat je kinderen lekker achterover kunt leunen terwijl jij ze naar school brengt.

Kia Seltos is hybride

Het nieuwe model krijgt aandrijflijnen waarvan alleen de hybride naar Nederland komt. Er zijn twee varianten van de bekende 1,6-liter turbomotor. De eerste levert 150 pk en 179 Nm, de tweede 179 pk en de sterkste 193 pk. Hiervoor gebruikt Kia het nieuwe K3-platform.

Met deze nieuwe basis moet de Kia beter op de weg liggen. De Seltos krijgt ook een nieuwe regeneratief remsysteem dat zich aanpast op verkeersstromen en de navigatie. Ook fijn voor de vakantievierende Nederlander: achterin kun je 536 liter aan bagage kwijt.

De Seltos komt naar Europa!

De Seltos is geen nieuw model. In Amerika is het bijvoorbeeld al een bekende naam. Met de nieuwe generatie brengt Kia de Seltos ook naar andere markten. Daar hoort ook de Europese markt bij! De reden kun je wel raden: de vraag naar een C-segment SUV groeit hier en de Kia-bazen vonden dat er nog geen product was dat goed aansloot bij deze vraag. Met de Seltos moet die er wel zijn. Je moet wel geduldig zijn als Nederlandse Seltos klant. Waar het model eind deze maand al te bestellen is in India, moeten wij wachten tot eind 2026.